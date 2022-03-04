Как помочь украинской армии с покупкой вооружения: реквизиты
Украинская армия продолжает мужественно защищать страну от агрессоров-оккупантов. Помочь с закупкой вооружения может каждый желающий.
Об этом говорится на Facebook-странице концерна "Укроборонпром" - "Укрспецэкспорт".
Так, обнародованы реквизиты для сбора средств на закупку вооружения.
Дело в том, что право покупать оружия есть только в ГК "Укрспецэкспорт" – профильного предприятия "Укроборонпрома".
Реквизиты, куда можно перевести средства:
Для взносов физическими лицами:
Получатель: ДК Укрспецэкспорт
ЕГРПОУ: 21655998
IBAN: UA023223130000002600101286329
Назначение: вклад
Для взносов юридическими лицами:
BENEFICIARY "UKRSPECEXPORT"
BENEFICIARY’S COUNTRY: UKRAINE
BENEFICIARY’S ADRESS: 36, Dehtiarivska St., Kyiv, 04119
IBAN: UA023223130000002600101286329
BANK OF BENEFICIARY: JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE"
SWIFT: EXBSUAUXXXX
Напомним, что "Укроборонпром" начал ремонт трофейной военной техники РФ.
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