Срочный сбор средств на потребности медиков: волонтеры просят о помощи

Волонтер Наталья Юсупова объявила срочный сбор на потребности медиков в Чернигове. Она сообщила, что нужен шовный материал для госпиталя и медикаменты.
Об этом Наталья Юсупова написала на своей странице в Facebook.
"Срочно! Нам до 14:00 нужно собрать 168 тысяч гривен на шовный материал для госпиталя в Чернигове. Много раненых, лекарства и все остальное почти закончилось", - написала волонтер.
Она добавила, что в городе ситуация катастрофическая – люди гибнут, нет воды и тепла.
"Нужна помощь! Мы уже закупили обезболивающие, сердечные лекарства, собрали вещи, квадрокоптер, планшеты, сигареты купили и сегодня еще закупим. Нашли те позиции по шовному материалу, которые срочно нужны и нужно все выкупить. Прошу!" – сообщила Юсупова.
Также она разместила реквизиты для сбора средств:
5168 7427 2451 8760 ПриватБанк Юлдашева Виолетта
PayPal pp@nataliiayusupova.name
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