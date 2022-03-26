Срочный сбор средств на потребности медиков: волонтеры просят о помощи

"Срочно! Нам до 14:00 нужно собрать 168 тысяч гривен на шовный материал для госпиталя в Чернигове. Много раненых, лекарства и все остальное почти закончилось", - написала волонтер.

Она добавила, что в городе ситуация катастрофическая – люди гибнут, нет воды и тепла.

"Нужна помощь! Мы уже закупили обезболивающие, сердечные лекарства, собрали вещи, квадрокоптер, планшеты, сигареты купили и сегодня еще закупим. Нашли те позиции по шовному материалу, которые срочно нужны и нужно все выкупить. Прошу!" – сообщила Юсупова.

Также она разместила реквизиты для сбора средств:

5168 7427 2451 8760 ПриватБанк Юлдашева Виолетта

PayPal pp@nataliiayusupova.name