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Срочный сбор средств на потребности медиков: волонтеры просят о помощи

Срочный сбор для медиков Чернгова (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Волонтер Наталья Юсупова объявила срочный сбор на потребности медиков в Чернигове. Она сообщила, что нужен шовный материал для госпиталя и медикаменты.

Об этом Наталья Юсупова написала на своей странице в Facebook.

"Срочно! Нам до 14:00 нужно собрать 168 тысяч гривен на шовный материал для госпиталя в Чернигове. Много раненых, лекарства и все остальное почти закончилось", - написала волонтер.

Она добавила, что в городе ситуация катастрофическая – люди гибнут, нет воды и тепла.

"Нужна помощь! Мы уже закупили обезболивающие, сердечные лекарства, собрали вещи, квадрокоптер, планшеты, сигареты купили и сегодня еще закупим. Нашли те позиции по шовному материалу, которые срочно нужны и нужно все выкупить. Прошу!" – сообщила Юсупова.

Также она разместила реквизиты для сбора средств:

5168 7427 2451 8760 ПриватБанк Юлдашева Виолетта

PayPal pp@nataliiayusupova.name

Напомним, ранее мы писали о том, как помочь украинской армии с покупкой вооружения.

А также рассказывали о том, что офис президента создал сайт для всех, кто готовит для Украины гуманитарную помощь.

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