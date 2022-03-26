Терміновий збір коштів на потреби медиків: волонтери просять про допомогу

"Терміново! Нам до 14: 00 потрібно зібрати 168 тисяч гривень на шовний матеріал для госпіталю в Чернігові. Багато поранених, ліки та все інше майже закінчилося", - написала волонтер.

Вона додала, що в місті ситуація катастрофічна – люди гинуть, немає води та тепла.

"Потрібна допомога! Ми вже закупили знеболюючі, серцеві ліки, зібрали речі, квадрокоптер, Планшети, сигарети купили та сьогодні ще закупимо. Знайшли ті позиції по шовному матеріалу, які терміново потрібні й потрібно все викупити. Прошу!"- повідомила Юсупова.

Також вона розмістила реквізити для збору коштів:

5168 7427 2451 8760 ПриватБанк Юлдашева Віолетта

PayPal pp@nataliiayusupova.name