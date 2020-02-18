Срочный призыв в армию: кого будут забирать

В Украине анонсировали военный призыв (фото: РБК-Украина)

Призыв начнется 1 апреля и коснется 30 тысяч украинцев

В Украине с 1 апреля начется срочный призыв. Он продлится до 30 июня включительно. На службу в армии будут забирать парней возрастом 20-27 лет. Молодые люди 18-19 лет могут служить в армии по желанию и после того, как напишут письменное заявление. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Молодые люди без высшего образования, будут служить в течение 18 месяцев, а призывники со степенью специалиста или магистра – 12 месяцев.

Всего на службу призовут 30 тысяч человек. Призывники, получившие повестку, обязаны прибыть на призывной участок в срок, указанный в повестке – в течение 10 дней. За неявку – денежный штраф либо ограничение свободы до 3-х лет. Чаще всего условно. Призывников не планируют отправлять на Донбасс, там служат в основном контрактники.

Как ранее сообщалось, в Верховной раде появился текст законопроекта №3044 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поощрении граждан Украины к прохождению военной службы по контракту, улучшении социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей".