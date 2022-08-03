Есть срочные потребности на фронте! Объявлен сбор для помощи защитникам Украины

Отмечается, что на горячих направлениях на передовой продолжаются постоянные вражеские артиллерийские обстрелы, атаки не прекращаются. Украинским воинам необходимо помочь с обеспечением, есть потребности для раненых.

Что нужно

Квадрокоптеры Mavic 3 - в район Донецкого аэропорта 2 штуки, еще один в район Песков, один - в район Горловки (Торецк), один - в район Славянска. Цена одного составляет 85-90 тысяч гривен.

Требуются 3 тепловизора - цена 57-82 тысяч гривен.

Дрон с тепловизором - стоимость около 400 тысяч гривен.

Также очень нужны лекарства, обезболивающее.

Необходимы дальномеры, бинокли, рации и станции.

Волонтер собирает деньги на дроны и другое снаряжение для бойцов ВСУ на передовой (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Юсупова в своем посте также опубликовала отчет за неделю:

Понедельник - 2 тепловизора, стоимость 116 тысяч гривен

Вторник - 1 тепловизор, стоимость 58 тысяч гривен

Среда - лекарство, потрачено 6 тысяч гривен

Четверг - квадрокоптер Mavic 3, стоимость 80 тысяч гривен (20+60 по чекам)

Пятница - тепловизор за 59 тысяч гривен, и бронежилет за 16 тысяч гривен

Суббота - прицел, потрачено 45 тысяч гривен, и запчасти с ремонтом автомобиля - 46 тысяч гривен.

"Я хочу поблагодарить всех людей за репост, за доверие и каждую копейку. Прошу помогать на пай пал, чтобы мы смогли покупать за границей", - пишет волонтер.

Волонтер объявила сбор на дроны и снаряжение для украинских военных (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Реквизиты для помощи:

PayPal: pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталия

4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова

4441111447002464 Монобанк

5375411504293973 Монобанк

Украинцев призывают приобщаться к сбору на нужды бойцов ВСУ на горячих направлениях (фото: facebook.com/nataliiayusupova)