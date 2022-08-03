Есть срочные потребности на фронте! Объявлен сбор для помощи защитникам Украины

Украинским защитникам на фронте в Донецкой области необходимы дроны, важное снаряжение и медикаменты - волонтеры объявили срочный сбор и просят приобщаться к помощи бойцам ВСУ.
Об этом пишет известный волонтер Наталья Юсупова в своем Facebook.
Отмечается, что на горячих направлениях на передовой продолжаются постоянные вражеские артиллерийские обстрелы, атаки не прекращаются. Украинским воинам необходимо помочь с обеспечением, есть потребности для раненых.
Волонтер собирает деньги на дроны и другое снаряжение для бойцов ВСУ на передовой (фото: facebook.com/nataliiayusupova)
Юсупова в своем посте также опубликовала отчет за неделю:
"Я хочу поблагодарить всех людей за репост, за доверие и каждую копейку. Прошу помогать на пай пал, чтобы мы смогли покупать за границей", - пишет волонтер.
Волонтер объявила сбор на дроны и снаряжение для украинских военных (фото: facebook.com/nataliiayusupova)
Украинцев призывают приобщаться к сбору на нужды бойцов ВСУ на горячих направлениях (фото: facebook.com/nataliiayusupova)
Ранее мы писали, что "Госпитальеры" срочно собирают деньги на 10 тысяч турникетов для раненых.
А также мы рассказывали, что для помощи украинским военным проведут онлайн-забеги "ВСУ RUN".