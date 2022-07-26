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Для помощи украинским военным проведут онлайн-забеги: как принять участие

Новина українською →
Вторник 26 июля 2022 18:38
Для помощи украинским военным проведут онлайн-забеги: как принять участие Коллаж РБК-Украина: для помощи защитникам Украины устроят онлайн-забеги
Автор: Владимир Костырин

Украинцев просят приобщаться к благотворительному мероприятию для помощи военным, для чего организовывают онлайн-забеги, а принять участие в них может каждый, даже за пределами нашей страны.

В чем суть такого марафона, когда он стартует и как присоединиться - читайте в материале ниже.

Что необходимо закупить для бойцов ВСУ

Такие забеги в поддержку украинского войска направлены на покупку необходимого оборудования.

Как рассказывают организаторы забега "ВСУ RUN", сейчас для военных Зенитной ракетной бригады им. Филиппа Орлика, в/ч А 2183, нужен дизельный генератор на 6кВт, который очень будет кстати "для обеспечения мер повседневной деятельности, во время выполнения боевых задач в полевых условиях".

"Каждый финишер получает медаль-красотку в виде ЗРК С-300ПС, который защищает наше небо", - отмечается в сообщении.

Какие дистанции и даты забега

Так как мероприятие проводится онлайн, в нем может принять участие "кто угодно и где угодно, в Украине и за ее пределами".

Дистанции можно выбирать самими:

  • 1 км;
  • 5 км;
  • 10 км;
  • 21,1 км;
  • Free Run.

Даты забега: 05 - 07 августа.

"Выбирайте удобное время и место забега самостоятельно, объединяйтесь и делитесь своими результатами в соц. сетях", - объясняют организаторы.

Что нужно для участия

Чтобы принять участие в таких забегах, следует зарегистрироваться и заполнить форму https://forms.gle/ST7C8ewcmDSd1mEJ6 и уплатить благотворительный стартовый взнос на реквизиты организации, который пойдет на приобретение дизельного генератора для ВСУ.

Где оплатить: https://secure.wayforpay.com/donate/d1b409ec3ecf1

Какие взносы: стартовая стоимость составляет 250 гривен, при этом при желании можно перечислять большую сумму.

Получить ответы на все интересующие вопросы, а также узнать актуальную информацию, можно в Telegram-канале организаторов (https://t.me/RunforZSU).

Ранее мы рассказывали, что медицинский добровольческий батальон Госпитальеры срочно собирает деньги на 10 тысяч турникетов для раненых.

А также писали, что новому подразделению ВСУ на "горячем" направлении нужна помощь, и был объявлен сбор средств на покупку снаряжения для защитников Украины на позициях в Харьковской области.

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