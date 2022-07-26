Для помощи украинским военным проведут онлайн-забеги: как принять участие
Украинцев просят приобщаться к благотворительному мероприятию для помощи военным, для чего организовывают онлайн-забеги, а принять участие в них может каждый, даже за пределами нашей страны.
В чем суть такого марафона, когда он стартует и как присоединиться - читайте в материале ниже.
Что необходимо закупить для бойцов ВСУ
Такие забеги в поддержку украинского войска направлены на покупку необходимого оборудования.
Как рассказывают организаторы забега "ВСУ RUN", сейчас для военных Зенитной ракетной бригады им. Филиппа Орлика, в/ч А 2183, нужен дизельный генератор на 6кВт, который очень будет кстати "для обеспечения мер повседневной деятельности, во время выполнения боевых задач в полевых условиях".
"Каждый финишер получает медаль-красотку в виде ЗРК С-300ПС, который защищает наше небо", - отмечается в сообщении.
Какие дистанции и даты забега
Так как мероприятие проводится онлайн, в нем может принять участие "кто угодно и где угодно, в Украине и за ее пределами".
Дистанции можно выбирать самими:
- 1 км;
- 5 км;
- 10 км;
- 21,1 км;
- Free Run.
Даты забега: 05 - 07 августа.
"Выбирайте удобное время и место забега самостоятельно, объединяйтесь и делитесь своими результатами в соц. сетях", - объясняют организаторы.
Что нужно для участия
Чтобы принять участие в таких забегах, следует зарегистрироваться и заполнить форму https://forms.gle/ST7C8ewcmDSd1mEJ6 и уплатить благотворительный стартовый взнос на реквизиты организации, который пойдет на приобретение дизельного генератора для ВСУ.
Где оплатить: https://secure.wayforpay.com/donate/d1b409ec3ecf1
Какие взносы: стартовая стоимость составляет 250 гривен, при этом при желании можно перечислять большую сумму.
Получить ответы на все интересующие вопросы, а также узнать актуальную информацию, можно в Telegram-канале организаторов (https://t.me/RunforZSU).
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