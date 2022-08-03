Є термінові потреби на фронті! Оголошено збір для допомоги захисникам України

Українським захисникам на фронті в Донецькій області необхідні дрони, важливе спорядження та медикаменти - волонтери оголосили терміновий збір і просять долучатися до допомоги бійцям ЗСУ.
Про це пише відома волонтерка Наталія Юсупова у своєму Facebook.
Зазначається, що на гарячих напрямках на передовій тривають постійні ворожі артилерійські обстріли, атаки не припиняються. Українським воїнам необхідно допомогти із забезпеченням, є потреби для поранених.
Волонтер збирає гроші на дрони та інше спорядження для бійців ЗСУ на передовій (фото: facebook.com/nataliiayusupova)
Юсупова у своєму пості також опублікувала звіт за тиждень:
"Я хочу подякувати всім людям за репост, за довіру та кожну копійку. Прошу допомогати на пай пал, щоб ми змогли купувати за кордоном", - пише волонтерка.
Волонтер оголосила збір на дрони та спорядження для українських військових (фото: facebook.com/nataliiayusupova)
Українців закликають долучатися до здору на потреби бійців ЗСУ на гарячих напрямках (фото: facebook.com/nataliiayusupova)
Раніше ми писали, що "Госпітальєри" терміново збирають гроші на 10 тисяч турнікетів для поранених.
А також ми розповідали, що для допомоги українським військовим проведуть онлайн-забіги "ЗСУ RUN".