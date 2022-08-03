Есть срочные потребности на фронте! Объявлен сбор для помощи защитникам Украины
Украинским защитникам на фронте в Донецкой области необходимы дроны, важное снаряжение и медикаменты - волонтеры объявили срочный сбор и просят приобщаться к помощи бойцам ВСУ.
Об этом пишет известный волонтер Наталья Юсупова в своем Facebook.
Отмечается, что на горячих направлениях на передовой продолжаются постоянные вражеские артиллерийские обстрелы, атаки не прекращаются. Украинским воинам необходимо помочь с обеспечением, есть потребности для раненых.
Что нужно
- Квадрокоптеры Mavic 3 - в район Донецкого аэропорта 2 штуки, еще один в район Песков, один - в район Горловки (Торецк), один - в район Славянска. Цена одного составляет 85-90 тысяч гривен.
- Требуются 3 тепловизора - цена 57-82 тысяч гривен.
- Дрон с тепловизором - стоимость около 400 тысяч гривен.
- Также очень нужны лекарства, обезболивающее.
- Необходимы дальномеры, бинокли, рации и станции.
Волонтер собирает деньги на дроны и другое снаряжение для бойцов ВСУ на передовой (фото: facebook.com/nataliiayusupova)
Юсупова в своем посте также опубликовала отчет за неделю:
- Понедельник - 2 тепловизора, стоимость 116 тысяч гривен
- Вторник - 1 тепловизор, стоимость 58 тысяч гривен
- Среда - лекарство, потрачено 6 тысяч гривен
- Четверг - квадрокоптер Mavic 3, стоимость 80 тысяч гривен (20+60 по чекам)
- Пятница - тепловизор за 59 тысяч гривен, и бронежилет за 16 тысяч гривен
- Суббота - прицел, потрачено 45 тысяч гривен, и запчасти с ремонтом автомобиля - 46 тысяч гривен.
"Я хочу поблагодарить всех людей за репост, за доверие и каждую копейку. Прошу помогать на пай пал, чтобы мы смогли покупать за границей", - пишет волонтер.
Волонтер объявила сбор на дроны и снаряжение для украинских военных (фото: facebook.com/nataliiayusupova)
Реквизиты для помощи:
- PayPal: pp@nataliiayusupova.name.
- 5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталия
- 4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова
- 4441111447002464 Монобанк
- 5375411504293973 Монобанк
Украинцев призывают приобщаться к сбору на нужды бойцов ВСУ на горячих направлениях (фото: facebook.com/nataliiayusupova)
Ранее мы писали, что "Госпитальеры" срочно собирают деньги на 10 тысяч турникетов для раненых.
А также мы рассказывали, что для помощи украинским военным проведут онлайн-забеги "ВСУ RUN".