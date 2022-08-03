ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Есть срочные потребности на фронте! Объявлен сбор для помощи защитникам Украины

Новина українською →
Среда 03 августа 2022 17:52
Есть срочные потребности на фронте! Объявлен сбор для помощи защитникам Украины Коллаж РБК-Украина: волонтеры просят помочь бойцам ВСУ
Автор: Владимир Костырин

Украинским защитникам на фронте в Донецкой области необходимы дроны, важное снаряжение и медикаменты - волонтеры объявили срочный сбор и просят приобщаться к помощи бойцам ВСУ.

Об этом пишет известный волонтер Наталья Юсупова в своем Facebook.

Отмечается, что на горячих направлениях на передовой продолжаются постоянные вражеские артиллерийские обстрелы, атаки не прекращаются. Украинским воинам необходимо помочь с обеспечением, есть потребности для раненых.

Что нужно

  • Квадрокоптеры Mavic 3 - в район Донецкого аэропорта 2 штуки, еще один в район Песков, один - в район Горловки (Торецк), один - в район Славянска. Цена одного составляет 85-90 тысяч гривен.
  • Требуются 3 тепловизора - цена 57-82 тысяч гривен.
  • Дрон с тепловизором - стоимость около 400 тысяч гривен.
  • Также очень нужны лекарства, обезболивающее.
  • Необходимы дальномеры, бинокли, рации и станции.

Есть срочные потребности на фронте! Объявлен сбор для помощи защитникам УкраиныЕсть срочные потребности на фронте! Объявлен сбор для помощи защитникам УкраиныЕсть срочные потребности на фронте! Объявлен сбор для помощи защитникам Украины

Волонтер собирает деньги на дроны и другое снаряжение для бойцов ВСУ на передовой (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Юсупова в своем посте также опубликовала отчет за неделю:

  • Понедельник - 2 тепловизора, стоимость 116 тысяч гривен
  • Вторник - 1 тепловизор, стоимость 58 тысяч гривен
  • Среда - лекарство, потрачено 6 тысяч гривен
  • Четверг - квадрокоптер Mavic 3, стоимость 80 тысяч гривен (20+60 по чекам)
  • Пятница - тепловизор за 59 тысяч гривен, и бронежилет за 16 тысяч гривен
  • Суббота - прицел, потрачено 45 тысяч гривен, и запчасти с ремонтом автомобиля - 46 тысяч гривен.

"Я хочу поблагодарить всех людей за репост, за доверие и каждую копейку. Прошу помогать на пай пал, чтобы мы смогли покупать за границей", - пишет волонтер.

Есть срочные потребности на фронте! Объявлен сбор для помощи защитникам УкраиныЕсть срочные потребности на фронте! Объявлен сбор для помощи защитникам Украины

Волонтер объявила сбор на дроны и снаряжение для украинских военных (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Реквизиты для помощи:

  • PayPal: pp@nataliiayusupova.name.
  • 5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталия
  • 4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова
  • 4441111447002464 Монобанк
  • 5375411504293973 Монобанк

Есть срочные потребности на фронте! Объявлен сбор для помощи защитникам УкраиныЕсть срочные потребности на фронте! Объявлен сбор для помощи защитникам Украины

Украинцев призывают приобщаться к сбору на нужды бойцов ВСУ на горячих направлениях (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Ранее мы писали, что "Госпитальеры" срочно собирают деньги на 10 тысяч турникетов для раненых.

А также мы рассказывали, что для помощи украинским военным проведут онлайн-забеги "ВСУ RUN".

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины волонтер Наталья Юсупова нужна помошь Война России против Украины
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь