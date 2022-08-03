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Є термінові потреби на фронті! Оголошено збір для допомоги захисникам України

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Середа 03 серпня 2022 17:52
Є термінові потреби на фронті! Оголошено збір для допомоги захисникам України Колаж РБК-Україна: волонтери просять допомогти бійцям ЗСУ
Автор: Володимир Костирін

Українським захисникам на фронті в Донецькій області необхідні дрони, важливе спорядження та медикаменти - волонтери оголосили терміновий збір і просять долучатися до допомоги бійцям ЗСУ.

Про це пише відома волонтерка Наталія Юсупова у своєму Facebook.

Зазначається, що на гарячих напрямках на передовій тривають постійні ворожі артилерійські обстріли, атаки не припиняються. Українським воїнам необхідно допомогти із забезпеченням, є потреби для поранених.

Що потрібно

  • Квадрокоптери Mavic 3 - в район Донецького аеропорту 2 штуки, ще один в район Пісків, один - в район Горлівки (Торецьк), один - в район Слов'янська. Ціна одного становить 85-90 тисяч гривень.
  • Потрібні 3 тепловізори - ціна 57-82 тисяч гривень.
  • Дрон з тепловізором - вартість близько 400 тисяч гривень.
  • Також дуже потрібні ліки, знеболююче.
  • Необхідні далекоміри, біноклі, рації та станції.

Є термінові потреби на фронті! Оголошено збір для допомоги захисникам УкраїниЄ термінові потреби на фронті! Оголошено збір для допомоги захисникам УкраїниЄ термінові потреби на фронті! Оголошено збір для допомоги захисникам України

Волонтер збирає гроші на дрони та інше спорядження для бійців ЗСУ на передовій (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Юсупова у своєму пості також опублікувала звіт за тиждень:

  • Понеділок - 2 тепловізори, вартість 116 тисяч гривень
  • Вівторок - 1 тепловізор, вартість 58 тисяч гривень
  • Середа - ліки, витрачено 6 тисяч гривень
  • Четвер - квадрокоптер Mavic 3, Вартість 80 тисяч гривень (20 + 60 за чеками)
  • П'ятниця - тепловізор за 59 тисяч гривень, і бронежилет за 16 тисяч гривень
  • Субота - приціл, витрачено 45 тисяч гривень, і запчастини з ремонтом автомобіля - 46 тисяч гривень.

"Я хочу подякувати всім людям за репост, за довіру та кожну копійку. Прошу допомогати на пай пал, щоб ми змогли купувати за кордоном", - пише волонтерка.

Є термінові потреби на фронті! Оголошено збір для допомоги захисникам УкраїниЄ термінові потреби на фронті! Оголошено збір для допомоги захисникам України

Волонтер оголосила збір на дрони та спорядження для українських військових (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Реквізити для допомоги:

  • PayPal: pp@nataliiayusupova.name.
  • 5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія
  • 4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова
  • 4441111447002464 Монобанк
  • 5375411504293973 Монобанк

Є термінові потреби на фронті! Оголошено збір для допомоги захисникам УкраїниЄ термінові потреби на фронті! Оголошено збір для допомоги захисникам України

Українців закликають долучатися до здору на потреби бійців ЗСУ на гарячих напрямках (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Раніше ми писали, що "Госпітальєри" терміново збирають гроші на 10 тисяч турнікетів для поранених.

А також ми розповідали, що для допомоги українським військовим проведуть онлайн-забіги "ЗСУ RUN".

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