Є термінові потреби на фронті! Оголошено збір для допомоги захисникам України

Українським захисникам на фронті в Донецькій області необхідні дрони, важливе спорядження та медикаменти - волонтери оголосили терміновий збір і просять долучатися до допомоги бійцям ЗСУ.

Про це пише відома волонтерка Наталія Юсупова у своєму Facebook .

Зазначається, що на гарячих напрямках на передовій тривають постійні ворожі артилерійські обстріли, атаки не припиняються. Українським воїнам необхідно допомогти із забезпеченням, є потреби для поранених.

Що потрібно

Квадрокоптери Mavic 3 - в район Донецького аеропорту 2 штуки, ще один в район Пісків, один - в район Горлівки (Торецьк), один - в район Слов'янська. Ціна одного становить 85-90 тисяч гривень.

Потрібні 3 тепловізори - ціна 57-82 тисяч гривень.

Дрон з тепловізором - вартість близько 400 тисяч гривень.

Також дуже потрібні ліки, знеболююче.

Необхідні далекоміри, біноклі, рації та станції.

Волонтер збирає гроші на дрони та інше спорядження для бійців ЗСУ на передовій (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Юсупова у своєму пості також опублікувала звіт за тиждень:

Понеділок - 2 тепловізори, вартість 116 тисяч гривень

Вівторок - 1 тепловізор, вартість 58 тисяч гривень

Середа - ліки, витрачено 6 тисяч гривень

Четвер - квадрокоптер Mavic 3, Вартість 80 тисяч гривень (20 + 60 за чеками)

П'ятниця - тепловізор за 59 тисяч гривень, і бронежилет за 16 тисяч гривень

Субота - приціл, витрачено 45 тисяч гривень, і запчастини з ремонтом автомобіля - 46 тисяч гривень.

"Я хочу подякувати всім людям за репост, за довіру та кожну копійку. Прошу допомогати на пай пал, щоб ми змогли купувати за кордоном", - пише волонтерка.

Волонтер оголосила збір на дрони та спорядження для українських військових (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Реквізити для допомоги:

PayPal: pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія

4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова

4441111447002464 Монобанк

5375411504293973 Монобанк

Українців закликають долучатися до здору на потреби бійців ЗСУ на гарячих напрямках (фото: facebook.com/nataliiayusupova)