Є термінові потреби на фронті! Оголошено збір для допомоги захисникам України
Українським захисникам на фронті в Донецькій області необхідні дрони, важливе спорядження та медикаменти - волонтери оголосили терміновий збір і просять долучатися до допомоги бійцям ЗСУ.
Про це пише відома волонтерка Наталія Юсупова у своєму Facebook.
Зазначається, що на гарячих напрямках на передовій тривають постійні ворожі артилерійські обстріли, атаки не припиняються. Українським воїнам необхідно допомогти із забезпеченням, є потреби для поранених.
Що потрібно
- Квадрокоптери Mavic 3 - в район Донецького аеропорту 2 штуки, ще один в район Пісків, один - в район Горлівки (Торецьк), один - в район Слов'янська. Ціна одного становить 85-90 тисяч гривень.
- Потрібні 3 тепловізори - ціна 57-82 тисяч гривень.
- Дрон з тепловізором - вартість близько 400 тисяч гривень.
- Також дуже потрібні ліки, знеболююче.
- Необхідні далекоміри, біноклі, рації та станції.
Волонтер збирає гроші на дрони та інше спорядження для бійців ЗСУ на передовій (фото: facebook.com/nataliiayusupova)
Юсупова у своєму пості також опублікувала звіт за тиждень:
- Понеділок - 2 тепловізори, вартість 116 тисяч гривень
- Вівторок - 1 тепловізор, вартість 58 тисяч гривень
- Середа - ліки, витрачено 6 тисяч гривень
- Четвер - квадрокоптер Mavic 3, Вартість 80 тисяч гривень (20 + 60 за чеками)
- П'ятниця - тепловізор за 59 тисяч гривень, і бронежилет за 16 тисяч гривень
- Субота - приціл, витрачено 45 тисяч гривень, і запчастини з ремонтом автомобіля - 46 тисяч гривень.
"Я хочу подякувати всім людям за репост, за довіру та кожну копійку. Прошу допомогати на пай пал, щоб ми змогли купувати за кордоном", - пише волонтерка.
Волонтер оголосила збір на дрони та спорядження для українських військових (фото: facebook.com/nataliiayusupova)
Реквізити для допомоги:
- PayPal: pp@nataliiayusupova.name.
- 5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія
- 4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова
- 4441111447002464 Монобанк
- 5375411504293973 Монобанк
Українців закликають долучатися до здору на потреби бійців ЗСУ на гарячих напрямках (фото: facebook.com/nataliiayusupova)
Раніше ми писали, що "Госпітальєри" терміново збирають гроші на 10 тисяч турнікетів для поранених.
А також ми розповідали, що для допомоги українським військовим проведуть онлайн-забіги "ЗСУ RUN".