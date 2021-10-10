Срочно заведите эти комнатные растения. Они самые полезные для здоровья

Комнатные растения не только создают уют и улучшают экосистему вашего дома, но и способны нейтрализовать до 85% загрязнений воздуха. Кроме того, некоторые растения обладают очень полезными свойствами.

О том, какие растения самые полезные для здоровья, рассказали эксперты изданию " Мир 24 ".

Топ полезных растений, которые должны быть дома у каждого

Спатифиллум

"Женское счастье", как часто называют это растение, очищает воздух от множества вредных веществ. Например, от ацетона, формальдегида, ксилола. Их поглощают крупные, зеленые листья.

Хлорофитум

Это растение нейтрализует формальдегид, который в больших количествах содержится в теплоизоляции, мебели, пластмассе и табачном дыме, нейтрализует комнатное растение хлорофитум.

Особенно сильно этот эффект заметен, если удобрять растение водой с растолченным активированным углем. Он действует в качестве природного фильтра, абсорбирует химикаты, избавляет от вредных микроорганизмов

Кроме того, цветок хлорофитума обладает способностью накапливать влагу в листьях, а затем выделять ее в атмосферу, тем самым увлажняя воздух в комнате.

Фикус

Это растение поглощает пыль, выделяет большие объемы кислорода и радует красивым видом. А еще - нейтрализует токсичные вещества, что благоприятно сказывается на иммунной системе человека.

Алоэ

Это растение лучше всего ставить в спальню. Дело в том, что наибольшее количество кислорода алоэ вырабатывает в ночное время суток.

Алоэ также обладает способностью улавливать из воздуха вредные соединения, которые выделяются из мебели, изготовленной из ДСП и МДФ.

Вот так выглядит алоэ (фото: pixabay.com)

Хамедорея

"Домашняя пальма" - еще одно полезное растение для жилого помещения. Из-за обилия зеленых листьев она является прекрасным поглотителем вредных веществ из воздуха - формальдегида, бензола, углекислого газа.

Не все комнатные растения полезны

Но есть, так сказать, и обратная сторона медали.

Так, флорист Александра Постнова уверена: ни одно комнатное растение не принесет пользу организму, если оно вам не нравится.

Если человеку нравится фикус, но вместо него он покупает фиалку, которая якобы улучшает настроение, то лично ему она настроение не улучшит. Самое важное: учитывать условия, необходимые растению для хорошего роста, и в этом случае 10-15 минут в неделю будет достаточно, чтобы иметь цветущий или зеленый подоконник и поднимать себе настроение, любуясь им", - говорит специалист.

А еще помните, что есть растения с ядовитым соком - их лучше не ставить в детские комнаты и не держать на кухне.