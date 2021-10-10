Терміново заведіть ці кімнатні рослини. Вони найкорисніші для здоров'я

Кімнатні рослини не тільки створюють затишок і покращують екосистему вашого будинку, але і здатні нейтралізувати до 85% забруднень повітря. Крім того, деякі рослини мають дуже корисні властивості.

Про те, які рослини найкорисніші для здоров'я, розповіли експерти виданню " Світ 24 ".

Топ корисних рослин, які повинні бути вдома у кожного

Спатифіллум

"Жіноче щастя", як часто називають цю рослину, очищає повітря від безлічі шкідливих речовин. Наприклад, від ацетону, формальдегіду, ксилолу. Їх поглинають велике, зелене листя.

Хлорофітум

Ця рослина нейтралізує формальдегід, який у великих кількостях міститься в теплоізоляції, меблів, пластмасі і тютюновому димі, нейтралізує кімнатна рослина хлорофітум.

Особливо сильно цей ефект помітний, якщо удобрювати рослину водою з потовченим активованим вугіллям. Він діє в якості природного фільтра, абсорбує хімікати, позбавляє від шкідливих мікроорганізмів

Крім того, квітка хлорофітума має здатність накопичувати вологу в листі, а потім виділяти її в атмосферу, тим самим зволожуючи повітря в кімнаті.

Фікус

Ця рослина поглинає пил, виділяє великі обсяги кисню і радує красивим виглядом. А ще - нейтралізує токсичні речовини, що сприятливо позначається на імунній системі людини.

Алое

Ця рослина найкраще ставити в спальню. Справа в тому, що найбільшу кількість кисню алое виробляє в нічний час доби.

Алое також має здатність вловлювати з повітря шкідливі сполуки, які виділяються з меблів, виготовленої з ДСП і МДФ.

Ось так виглядає алое (фото: pixabay.com)

Хамедорея

"Домашня пальма" - ще одна корисна рослина для житлового приміщення. Через велику кількість зеленого листя вона є прекрасним поглиначем шкідливих речовин з повітря - формальдегіду, бензолу, вуглекислого газу.

Не всі кімнатні рослини корисні

Але є, так би мовити, і зворотна сторона медалі.

Так, флорист Олександра Постнова впевнена: жодна кімнатна рослина не принесе користь організму, якщо вона вам не подобається.

Якщо людині подобається фікус, але замість нього він купує фіалку, яка нібито покращує настрій, то особисто їй вона настрій не поліпшить. Найважливіше: враховувати умови, необхідні рослині для гарного росту, і в цьому випадку 10-15 хвилин на тиждень буде достатньо, щоб мати квітуче або зелене підвіконня і піднімати собі настрій, милуючись ним", - говорить фахівець.

А ще пам'ятайте, що є рослини з отруйним соком - їх краще не ставити в дитячі кімнати і не тримати на кухні.