Вот почему выращивать фиалки в доме нельзя

Фиалка - очень популярное растение среди любителей комнатных цветов. Обилие сортов, размеров, быстрый рост и яркая розетка из цветов - одна из причин любить растение. Но есть и противопоказания.

Фиалка - крадет личное счастье

Считается, что фиалка имеет очень мощную женскую энергетику, которая поглощает противоположную ей - мужскую. Из-за этого мужчина в доме, где подоконники в фиалках, чувствует себя некомфортно и уходит.

Для одиноких девушек и женщин - фиалка тоже не самая лучшая подруга, ведь спутника жизни ей будет найти крайне сложно.

В доме мужчины фиалка тоже будет лишней - любая женщина, переступившая его порог, будет чувствовать себя некомфортно и поспешит сбежать.

Растение высасывает энергию

Растение называют цветком-вампиром, который высасывает энергию из окружающей ей среды. Люди, в доме которых фиалки, часто чувствуют себя вялыми, подавленными, безынициативными.

Считается, что фиалка может даже довести до депрессии.

Логика в этом есть. Дело в том, что фиалки днем выделяют кислород, а ночью - углекислый газ. Если комната плохо проветривается, ее обитатели действительно могут плохо спать, а наутро чувствовать сонливость и страдать от головной боли.

Цветок - символ скорби

Фиалки раньше высаживали на могилах погибших молодых людей, чтобы цветение растения могло как-то утешить родителей. С тех пор полагается, что растение приносит в дом неудачи, болезни и даже смерть.

А на языке цветов фиалка означает одиночество, осторожность и грусть.

Чтобы избежать негатива от растения, перенесите его в офис, где пышная цветущая розетка будет радовать вас во время рабочих будней. Если все же очень любите фиалки, то хотя бы не держите их в спальне.