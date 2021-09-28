ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Употребление этого растения может снизить риск развития рака: ученые удивили находкой

Новина українською →
Вторник 28 сентября 2021 17:50
Употребление этого растения может снизить риск развития рака: ученые удивили находкой Шпинат может снизить развитие рака (pixabay.com)
Автор: Тетяна Самарук

Ученые исследовали, что употребление шпината поможет снизить развития рака толстой кишки. Для исследования использовали модель частого наследственного заболевания - аденоматозный полипоз.

Об этом пишет Taylor Francis Online.

Что показало исследование

Так, шпинат может помочь в профилактике рака у пациентов со склонностью к такому заболеванию. Специалисты говорят, что специальная диета может отсрочить необходимость удалять толстую кишку и долго лечиться медикаментами.

Также после диеты со специальным лиофилизированным шпинатом в течение 26 недель ученые обнаружили большую противоопухолевую активность в толстой и тонкой кишке исследуемых добровольцев.

Ученые использовали подход multi-omics и обнаружили, что шпинат не только подавляет опухоли, но и увеличивает разнообразие кишечного мікробіому – полезных микробов, а также изменения в экспрессии генов, что и помогает предотвратить рак.

Кроме того, жирные кислоты, связанные с регулированием воспаления – метаболиты линолеата, были подняты до уровня нормы в организме с помощью диеты из шпината.

Польза шпината

Шпинат хорош тем, что это низкокалорийный продукт. В 100 граммах содержится 22 Ккал, что делает его диетическим и полезным.

Листья шпината — настоящий кладезь витаминов: С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К, он богат на минеральные вещества, такие как железо, калий, цинк, магний, кальций и сапонины, фитонутриентами, которые помогают организму избавиться от избытка холестерина, укрепляют иммунную систему, предотвращают болезни сердца.

Употребление этого растения может снизить риск развития рака: ученые удивили находкойПольза шпината (pixabay.com)

Высокое содержание железа в продукте помогает нормализовать уровень гемоглобина в крови, благодаря чему ткани организма лучше снабжаются кислородом. Шпинат помогает наладить обмен веществ, обладает легкими мочегонными и слабительными свойствами, обладает тонизирующим и общеукрепляющим действием.

Таким образом, люди, которые регулярно употребляют в пищу шпинат, имеют здоровый цвет лица, крепкие зубы и здоровые волосы. Шпинат очень полезен при выздоровлении после тяжелых болезней. Кроме того, шпинат один из тех продуктов, регулярное употребление которого задерживает развитие злокачественных опухолей.

Ранее мы сообщали, какие продукты нельзя замораживать ведь они могут превратиться в мусор.

Также мы писали, что диетолог назвала самую вредную зелень.

Читайте РБК-Украина в Google News
растения шпинат
LITE
Праздник 28 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить
Праздник 28 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить