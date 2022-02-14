Сретение Господне 2022: самые важные запреты и традиции этого дня

История праздника

Дева Мария принесла новорожденного младенца на 40 день, чтобы исполнить великое пророчество Мессии - о появлении ребенка, которому суждено спасти мир.

На таинство обряда с Марией отправился ее муж Иосиф. Во время обряда пара принесла в жертву белых голубей. А Симеон Богоприемец посвятил младенца Богу. Маленький Иисус был посвящен в веру, и его встреча состоялась.

В христианстве Сретение называют встречей Ветхого и Нового заветов. А в народе говорят, что 15 февраля встречается зима с весной.

Традиции праздника

Утром 15 февраля верующие отправляются на праздничное богослужение в храмы и церкви. Молятся за счастье и просят у Бога поддержки. Если нет возможности пойти в храм - можно молиться дома.

На литургии освящают свечи, которые забирают потом домой. А еще в этот день часто принимают таинство причастия.

Люди дарят друг другу иконы Божье Матери, проявляют доброту, помогают нуждающимся и больным.

Перед праздником в доме убирают, чтобы 15 февраля встретить в чистоте и порядке. Все домашние хлопоты на Сретение запрещены.

Верующие придерживаются поста, но не строгого. Из рациона исключаются только мясные продукты.

В старину на Сретение крестили детей, проводили обряд венчания. А еще - делали предложение девушке. Считалось, что посвататься на праздник может только мужчина с самыми чистыми чувствами.

Что нельзя делать в праздник