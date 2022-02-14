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Сретение Господне 2022: самые важные запреты и традиции этого дня

Автор: Анна Шиканова

Сретение Господне отмечается ежегодно 15 февраля. Этот праздник входит в число двунадесятых и считается одним из самых больших. Он символизирует встречу Ветхого Завета и Новым Заветом.

Какие важные традиции нужно соблюдать и что категорически запрещено в этот день - читайте в материале ниже.

История праздника

Дева Мария принесла новорожденного младенца на 40 день, чтобы исполнить великое пророчество Мессии - о появлении ребенка, которому суждено спасти мир.

На таинство обряда с Марией отправился ее муж Иосиф. Во время обряда пара принесла в жертву белых голубей. А Симеон Богоприемец посвятил младенца Богу. Маленький Иисус был посвящен в веру, и его встреча состоялась.

В христианстве Сретение называют встречей Ветхого и Нового заветов. А в народе говорят, что 15 февраля встречается зима с весной.

Традиции праздника

Утром 15 февраля верующие отправляются на праздничное богослужение в храмы и церкви. Молятся за счастье и просят у Бога поддержки. Если нет возможности пойти в храм - можно молиться дома.

На литургии освящают свечи, которые забирают потом домой. А еще в этот день часто принимают таинство причастия.

Люди дарят друг другу иконы Божье Матери, проявляют доброту, помогают нуждающимся и больным.

Перед праздником в доме убирают, чтобы 15 февраля встретить в чистоте и порядке. Все домашние хлопоты на Сретение запрещены.

Верующие придерживаются поста, но не строгого. Из рациона исключаются только мясные продукты.

В старину на Сретение крестили детей, проводили обряд венчания. А еще - делали предложение девушке. Считалось, что посвататься на праздник может только мужчина с самыми чистыми чувствами.

Что нельзя делать в праздник

  • Новые дела на Сретение не начинают.
  • Нельзя заниматься домашней работой - уборкой, стиркой. Запрещена и тяжела работа, которая связана с домом.
  • Нельзя ссориться, употреблять нецензурные слова, злиться.
  • Запрещено употреблять алкоголь и шумно гулять и веселиться, посещать питейные заведения.
  • Нельзя гадать, проводить ритуалы.
  • Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Напомним, ранее мы писали о том, что Епифаний обратился к украинцам с важным посланием на фоне угрозы вторжения РФ.

А также рассказывали о том, когда в феврале наступит полнолуние и чего стоит опасаться.

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