Полнолуние в феврале 2022: опасайтесь острых углов и не совершайте опрометчивых поступков

Полнолуние в феврале пройдет в знаке Льва. А это может принести кучу мелких неприятностей из-за эгоизма, хвастовства и негативных проявлений в адрес других людей.

Когда наступит полнолуние в феврале, чего нужно опасаться и что категорически делать нельзя – читайте в материале ниже.

Полнолуние наступит в среду, 16 февраля, ровно в 19:00 по киевскому времени. Последнее зимнее полнолуние называют Снежным или Голодным. В этом году оно пройдет в знаке Льва.

Ожидается, что вечером 16 февраля может быть большой всплеск энергии. А править в этот день будет Меркурий.

Чем опасно полнолуние 16 февраля

В этот день рациональное и адекватное мышление может покинуть, поэтому люди будут склонны к эмоциональным и необдуманным поступкам. Есть риск ввязаться в сомнительные авантюры.

Под влиянием Луны возможны проявления эгоизма, самовлюбленности, хвастовства, усиленной агрессии, раздражительности. Люди будут склонны ставить свои потребности и желания на первое место, порой в ущерб другим людям.

Есть риск повышения травматизма, несчастных случаев, убытков. Мошенники будут очень активны – стоит проявить осторожность. Возможны серьезные конфликты и ссоры в личных отношениях. Стоит поискать компромиссы, а острые углы обходить стороной.

Что делать в полнолуние 16 февраля можно

В этот день стоит определиться со своими желаниями и планами, разобраться в своих чувствах и мыслях. Возможен прилив энергии, который стоит направить в какое-то позитивное русло.

Можно прописывать способы достижения каких-то целей, составлять детальный план.

Полезной станет уборка в доме и избавление от всего ненужного хлама. Все начатое нужно обязательно доводить до конца.

Еще можно заняться оздоровительными процедурам, медитации, прогулкам на свежем воздухе.

Энергию стоит выплеснуть в творчестве – начните писать роман, картину или смастерите что-то полезное. Это поможет восстановить жизненные силы.

Также Полнолуние – отличный день для составления карты желаний.

Что нельзя делать в полнолуние 16 февраля