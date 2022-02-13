Полнолуние в феврале 2022: опасайтесь острых углов и не совершайте опрометчивых поступков
Полнолуние в феврале пройдет в знаке Льва. А это может принести кучу мелких неприятностей из-за эгоизма, хвастовства и негативных проявлений в адрес других людей.
Когда наступит полнолуние в феврале, чего нужно опасаться и что категорически делать нельзя – читайте в материале ниже.
Полнолуние наступит в среду, 16 февраля, ровно в 19:00 по киевскому времени. Последнее зимнее полнолуние называют Снежным или Голодным. В этом году оно пройдет в знаке Льва.
Ожидается, что вечером 16 февраля может быть большой всплеск энергии. А править в этот день будет Меркурий.
Чем опасно полнолуние 16 февраля
В этот день рациональное и адекватное мышление может покинуть, поэтому люди будут склонны к эмоциональным и необдуманным поступкам. Есть риск ввязаться в сомнительные авантюры.
Под влиянием Луны возможны проявления эгоизма, самовлюбленности, хвастовства, усиленной агрессии, раздражительности. Люди будут склонны ставить свои потребности и желания на первое место, порой в ущерб другим людям.
Есть риск повышения травматизма, несчастных случаев, убытков. Мошенники будут очень активны – стоит проявить осторожность. Возможны серьезные конфликты и ссоры в личных отношениях. Стоит поискать компромиссы, а острые углы обходить стороной.
Что делать в полнолуние 16 февраля можно
В этот день стоит определиться со своими желаниями и планами, разобраться в своих чувствах и мыслях. Возможен прилив энергии, который стоит направить в какое-то позитивное русло.
Можно прописывать способы достижения каких-то целей, составлять детальный план.
Полезной станет уборка в доме и избавление от всего ненужного хлама. Все начатое нужно обязательно доводить до конца.
Еще можно заняться оздоровительными процедурам, медитации, прогулкам на свежем воздухе.
Энергию стоит выплеснуть в творчестве – начните писать роман, картину или смастерите что-то полезное. Это поможет восстановить жизненные силы.
Также Полнолуние – отличный день для составления карты желаний.
Что нельзя делать в полнолуние 16 февраля
- Не стоит посещать собеседования и менять место работы
- Отложите хирургические вмешательства и серьезные косметические процедуры на другой день
- Не выбрасывайте личные вещи, не сжигайте документы
- Не берите в долг, не давайте взаймы, не оформляйте кредиты
- Не злоупотребляйте алкоголем и постарайтесь не переедать
- Не стоит в этот день заключать договора
- Не подходит 16 февраля для помолвки или заключения брака
- Постарайтесь перенести дальнюю поездку на другой день
Напомним, ранее мы писали о том, что названы самые опасные и самые благоприятные дни в феврале.
А также рассказывали о том, когда в феврале не стоит посещать парикмахерскую.