Стрітення Господнє 2022: найважливіші заборони і традиції цього дня

Історія свята

Діва Марія принесла новонароджене немовля на 40 день, щоб виконати велике пророцтво Месії - про появу дитини, якій судилося врятувати світ.

На таїнство обряду з Марією відправився її чоловік Йосип. Під час обряду пара принесла в жертву білих голубів. А Симеон Богоприймець присвятив немовля Богу. Маленький Ісус був посвячений у віру, і його зустріч відбулася.

У християнстві Стрітення називають зустріччю старого і Нового Завітів. А в народі кажуть, що 15 лютого зустрічається зима з весною.

Традиції свята

Вранці 15 лютого віруючі відправляються на святкове богослужіння в храми та церкви. Моляться за щастя і просять у Бога підтримки. Якщо немає можливості піти в храм - можна молитися вдома.

На літургії освячують свічки, які забирають потім додому. А ще в цей день часто приймають таїнство причастя.

Люди дарують один одному ікони Божої Матері, проявляють доброту, допомагають нужденним і хворим.

Перед святом в будинку прибирають, щоб 15 лютого зустріти в чистоті та порядку. Всі домашні клопоти на Стрітення заборонені.

Віруючі дотримуються посту, але не суворого. З раціону виключаються тільки м'ясні продукти.

За старих часів на Стрітення хрестили дітей, проводили обряд вінчання. А ще - робили пропозицію дівчині. Вважалося, що посвататися на свято може тільки чоловік з найчистішими почуттями.

Що не можна робити у Свято