Епифаний обратился к украинцам с важным посланием на фоне угрозы вторжения РФ

Глава ПЦУ митрополит Епифаний обратился к украинцам во "время беспокойства и угрозы развертывания полномасштабной войны со стороны России" и напомнил тексты молитв за Украину, за наших воинов, за победу правды и справедливый мир.

В частности, Епифаний призвал украинцев не бояться и не давать страхам или панике завладеть нашими сердцами.

"Этой угрозы не следует недооценивать, и поэтому мы, как народ, должны быть готовыми дать отпор противнику, если он все же решится, нарушая законы Божьи и человеческие, приумножить свои преступления, если осмелится от скрытой войны, которую Москва ведет против Украины уже восьмой год подряд, перейти к открытой войне", - написал глава ПЦУ.

Епифаний заверил, что правда - на стороне украинского народа, который "борется за свой дом и свою землю, а не за чужое, борется за свободу, а не за порабощение".

А там где правда - там Божья помощь и победа.

"И хотя мы готовы к сопротивлению агрессии и будем защищать свою землю - нашей целью является не война, а мир. Мир не в оккупации и рабстве, в которых мы уже находились на протяжении веков нашей истории, но мир справедлив", - сказал предстоятель Православной церкви Украины.

С подачи Епифания 15 февраля, в праздник Сретения Господня, во всех храмах будут звучать "усиленные молитвы за Украину, за победу правды и справедливый мир, за наших воинов".

Свое обращение он закончил словами: "Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!"

Епифаний (фото: facebook.com/epifaniy)

Молитвы за Украину

Сегодня каждый украинский христианин может помолиться такими словами:

Господи Боже, услышь глас моления нас, грешных, и защити всех людей Украины нашей во время тяжелых испытаний и помилуй рабов Своих, воинов, чтобы сохранил их от смертоносной раны и всякой хворости душевной и телесной, чтобы уберег от всякой скорби, беды, гнева и дал им вернуться здоровыми и счастливыми, Всемилостивый Господи, услышь и помилуй.

Также предлагаем две особые молитвы за нашу страну и людей, тексты которых опубликованы на сайте ПЦУ.

Текст молитвы, когда Украина в опасности (pomisna.info)

Текст молитвы об освобождении от нашествия чужаков (pomisna.info)