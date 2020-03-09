Это не спасет от коронавируса: врачи дали неожиданные советы

Коронавирус COVID-19 нельзя уничтожить рядом средств, к которым прибегают некоторые люди. Медики из Всемирной организации здравоохранения опровергли главные мифы об опасной болезни.

Что не спасет от коронавируса

Вакцина от пневмонии или/и антибиотики не спасут от коронавируса;

Регулярное промывание носа солевым раствором или горячие ванны - не защитят от болезни;

Пребывание на улице в холодную и снежную погоду не может уничтожить коронавирус;

Употребление чеснока не защитит от коронавируса;

Электрические устройства для сушки рук не убивают коронавирус;

Обработка всего тела спиртом или хлорином бесполезна в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, в ВОЗ рассказали, что получать письма или посылки из Китая вполне безопасно. Также нет оснований считать, что коронавирусом можно заразиться от домашних животных. Медики также уверены, что COVID-19 не передается через укусы насекомых.

В ВОЗ напомнили, что на сегодня от коронавируса нет лекарств - ни для профилактики, ни для лечения.

Напомним, что коронавирус охватил уже 100 стран, более 106 тысяч человек заболело, почти 3,6 тысячи - погибло, а около 60 тысяч человек излечились от опасной инфекции.

Ранее мы писали о группах людей, для которых коронавирус не представляет опасности.