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Коронавирус охватил более 100 стран

Новости » Происшествия     09.03.2020 - 08:15
Коронавирус охватил более 100 стран
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В то же время, более 60 тысяч человек во всем мире уже излечились от заболевания

Коронавирус за последние сутки зафиксирован в Болгарии, Коста-Рике, Молдове, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах, Парагвае и на французском карибском острове Мартиника. Об этом свидетельствуют данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

  • Китай (80 699)
  • Южная Корея (7 314)
  • Иран (6 566)
  • Италия (5 883)
  • Германия (951)

В то же время, более 60 тысяч человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом. Как сообщается, коронавирус зафиксировали в 108 странах и регионах.

Ранее сообщалось, что в Италии из-за вспышки коронавируса решили закрыть на карантин более 20 провинций. Сейчас в этих провинциях дороги перекрыты, а въезд и выезд разрешается в случае "крайней необходимости". Продлится карантин минимум до 3 апреля.

Также РБК-Украина писало, что из-за вспышки в Италии нового коронавируса Папа Римский Франциск 8 марта прочел воскресную молитву Angelus ("Ангел Господень") при помощи видеомоста. Проповедь транслировали на больших экранах на площади Святого Петра, а также по телевидению и на ряде сайтов, включая Vatican News.

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