Врачи рассказали, кому не страшен коронавирус

Коронавирус COVID-19 чаще поражает определенные категории людей
Коронавирус COVID-19 чаще поражает определенные категории людей, а для некоторых представляет наименьшую опасность. Медики из Центра по контролю и профилактике заболевания КНР рассказали, кому китайский вирус не опасен.
Так, шансов заразится коронавирусом гораздо больше у людей старшего и пожилого возраста, чем у детей и подростков. При этом, чем старше человек, чем больше у него проблем со здоровьем, тем больше риск смертельно опасных осложнений, таких как вирусная пневмония.
Согласно данным медиков из Китая, меньше всего зараженных коронавирусом среди детей и подростков. Всего 1% случаев приходится на людей, младше 19 лет. И в эту группу входят дети, подростки, молодые люди и даже новорожденные.
Исследователи предполагают, что это связано с особенностью иммунной системы детей и подростков.
Более всего подвержены инфицированию люди пожилого возраста, иммунная система которых уже не достаточно сильна.
Причиной развития осложнений может служить и наличие хронических заболеваний, которые часто есть у пожилых людей.
Ранее мы писали, что врачи дали новый неутешительный прогноз относительно того, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад и заболевание вовсе исчезнет.