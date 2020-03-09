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Врачи рассказали, кому не страшен коронавирус

STYLERЖизнь    09.03.2020 - 07:57
Врачи рассказали, кому не страшен коронавирус
Коронавирус COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус COVID-19 чаще поражает определенные категории людей

Коронавирус COVID-19 чаще поражает определенные категории людей, а для некоторых представляет наименьшую опасность. Медики из Центра по контролю и профилактике заболевания КНР рассказали, кому китайский вирус не опасен.

Так, шансов заразится коронавирусом гораздо больше у людей старшего и пожилого возраста, чем у детей и подростков. При этом, чем старше человек, чем больше у него проблем со здоровьем, тем больше риск смертельно опасных осложнений, таких как вирусная пневмония.

Согласно данным медиков из Китая, меньше всего зараженных коронавирусом среди детей и подростков. Всего 1% случаев приходится на людей, младше 19 лет. И в эту группу входят дети, подростки, молодые люди и даже новорожденные.

Исследователи предполагают, что это связано с особенностью иммунной системы детей и подростков.

Более всего подвержены инфицированию люди пожилого возраста, иммунная система которых уже не достаточно сильна.

Причиной развития осложнений может служить и наличие хронических заболеваний, которые часто есть у пожилых людей.

Ранее мы писали, что врачи дали новый неутешительный прогноз относительно того, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад и заболевание вовсе исчезнет.

В Китае от коронавируса умерли 3119 человек Во Франции уже четыре депутата парламента заразились коронавирусом
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