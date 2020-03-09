Це не врятує від коронавіруса: лікарі дали несподівані поради

Коронавірус COVID-19 не зможуть "вбити" погода або гаряча ванна
Коронавірус COVID-19 не можна знищити рядом засобів, до яких вдаються деякі люди. Медики з Всесвітньої організації охорони здоров'я спростували головні міфи про небезпечну хворобу.
Крім того, у ВООЗ розповіли, що отримувати листи або посилки з Китаю цілком безпечно. Також немає підстав вважати, що коронавірусом можна заразитися від домашніх тварин. Медики впевнені, що COVID-19 не передається через укуси комах.
У ВООЗ нагадали, що на сьогодні від коронавіруса немає ліків - ні для профілактики, ні для лікування.
Нагадаємо, що коронавірус охопив вже 100 країн, понад 106 тисяч людей захворіло, майже 3,6 тисячі - загинуло, а близько 60 тисяч вилікувалися від небезпечної інфекції.
Раніше ми писали про групи людей, для яких коронавірус не представляє небезпеки.