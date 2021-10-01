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Сразу миллиону пенсионеров сегодня резко повысят пенсии: кому повезет

Автор: Светлана Мащенко

Около миллион пенсионеров, которые достигли определенного возраста, с 1 октября будут получать дополнительно ежемесячные выплаты к пенсиям в размере 400 гривен.

Об этом говорится в постановлении № 127 Кабинета Министров Украины.

Кому повезет с прибавкой

В постановлении речь идет о категории украинцев, достигших возраста 75-80 лет. Им 400-гривенные доплаты обещали еще с июля 2021-го, но позже эта дата была перенесена на октябрь.

В правительстве говорят, что таких людей в Украине почти миллион человек.

Кому еще доплатят по возрасту, а кто уже получает

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, с 2022 года еще одна возрастная категория украинцев получит прибавку к пенсии. Речь идет о людях, достигших возраста 70-75 лет. Предварительно, это будет ежемесячная доплата в виде 300 грн, но точные сроки пока не называются.

Об этом чиновник заявила, отчитываясь по результатам рассмотрения государственного бюджета на следующий год. Такие выплаты получат около 4 млн украинских пенсионеров.

А вот люди, достигшие 80 лет, получают по 500 грн к пенсии ежемесячно уже с апреля 2020-го года, и выплаты эти будут продолжены в следующем году.

Ранее мы писали, что 10 миллионам украинских пенсионеров пересчитают выплаты. Стало известно, кому именно и когда.

Также мы писали, какой категории пенсионеров добавят 1,5 тысячи гривен уже в следующем году.

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Пенсии