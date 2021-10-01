Сразу миллиону пенсионеров сегодня резко повысят пенсии: кому повезет

Кому повезет с прибавкой

В постановлении речь идет о категории украинцев, достигших возраста 75-80 лет. Им 400-гривенные доплаты обещали еще с июля 2021-го, но позже эта дата была перенесена на октябрь.

В правительстве говорят, что таких людей в Украине почти миллион человек.

Кому еще доплатят по возрасту, а кто уже получает

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, с 2022 года еще одна возрастная категория украинцев получит прибавку к пенсии. Речь идет о людях, достигших возраста 70-75 лет. Предварительно, это будет ежемесячная доплата в виде 300 грн, но точные сроки пока не называются.

Об этом чиновник заявила, отчитываясь по результатам рассмотрения государственного бюджета на следующий год. Такие выплаты получат около 4 млн украинских пенсионеров.

А вот люди, достигшие 80 лет, получают по 500 грн к пенсии ежемесячно уже с апреля 2020-го года, и выплаты эти будут продолжены в следующем году.