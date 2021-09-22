Пенсионерам в Украине пересчитают выплаты: кому добавят 1,5 тысячи
Коллаж РБК-Украина: Пенсионерам в Украине пересчитают выплаты
Пенсионерам в Украине пересчитают выплаты в следующем году благодаря двухэтапному повышению минимальной пенсии - в июле и декабре 2022-го.
Об этом говорится в проекте бюджета Украины на 2022-й год.
Законопроект на 2022-й год предусматривает повышение "минималки" с 1934 до 2093 грн. При этом максимальная пенсионная выплата увеличится на 1590 грн - до 20 930 грн.
Отметим, что минимальная пенсия прикреплена к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас ее размер составляет 1 854 гривны.
Как будут пересчитывать пенсии до конца 2021-го и в 2022-м:
- С 1 декабря 2021 года - 1 934 грн;
- С 1 июля 2022 года - 2 027 грн;
- С 1 декабря 2022 года - 2 093 грн.
Ранее мы писали, что украинским пенсионерам назвали дату ежемесячных доплат. Стало известно, кто и сколько получит дополнительно.