Відразу мільйону пенсіонерів сьогодні різко підвищать пенсії: кому пощастить

Кому пощастить з надбавкою

У постанові йдеться про категорію українців, які досягли віку 75-80 років. Їм 400-гривневі доплати обіцяли ще з липня 2021-го, але пізніше ця дата була перенесена на жовтень.

В уряді кажуть, що таких людей в Україні майже мільйон осіб.

Кому ще доплатять за віком, а хто вже отримує

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, з 2022 року ще одна вікова категорія українців отримає надбавку до пенсії. Йдеться про людей, які досягли віку 70-75 років. Попередньо, це буде щомісячна доплата у вигляді 300 грн, але точні терміни поки не називаються.

Про це чиновник заявила, звітуючи за результатами розгляду державного бюджету на наступний рік. Такі виплати отримають близько 4 млн українських пенсіонерів.

А ось люди, які досягли 80 років, отримують по 500 грн до пенсії щомісяця вже з квітня 2020-го року, і виплати ці будуть продовжені в наступному році.