Спрятался под диваном: в Киеве поймали домушника-неудачника

В Киеве полиция охраны поймала вора-домушника, который залез в чужую квартиру и спрятался под диваном. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции столицы.

Домушник проник в квартиру через металлопластиковое окно, предварительно его сломав. Однако в квартире сработала сигнализация и вызов поступил на пульт полиции охраны. Сотрудники правоохранительных органов быстро прибыли на место происшествия и смогли задержать вора вместе с награбленным.

"На пульт централизованного наблюдения поступило сообщение о том, что в квартире на улице Академика Стражеско сработала сигнализация. Наряд полиции охраны в течение трех минут прибыл на адрес. Правоохранители обнаружили в квартире на первом этаже девятиэтажного дома открытое окно, вызвали подмогу и сообщили хозяину о возможном преступлении. При этом заблокировали возможные пути бегства потенциального правонарушителя", - сказано в сообщении полиции.

Полиция дождалась приезда хозяина квартиры и с соблюдением мер безопасности вошла в помещение. В комнате они обнаружили злоумышленника, который не придумал ничего лучшего, как спрятаться под диваном. При осмотре у него нашли украшения, которые принадлежат хозяину квартиры.

Фото: Национальная полиция Украины

Домушника задержали. Им оказался житель Барышевского района Киевской области, 1985 года рождения. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции. Данные о преступлении были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 185 (Кража) УКУ. Задержанному грозит наказание в виде 6 лет лишения свободы.

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