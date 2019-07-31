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Дайте ему слабительного: в сети обсуждают вора, проглотившего цепочку потерпевшей

STYLERЖизнь    31.07.2019 - 17:16
Дайте ему слабительного: в сети обсуждают вора, проглотившего цепочку потерпевшей
Коллаж (РБК-Украина)

В Киеве в Голосеевском районе вор напал на пожилую женщину

В Киеве задержали вора, который напал на женщину и отобрал у нее кошелек и золотую цепочку. Неравнодушные киевляне стали свидетелями нападения и помогли задержать преступника и передали его в руки копов. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

Теперь вору "светит" до шести лет тюрьмы. Инцидент произошел в Голосеевском районе на улице Голосеевской.

Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, полицейские установили, что к 73-летней женщине подбежал мужчина, сорвал с шеи цепочку, отобрал кошелек и начал бежать.

"Злоумышленника остановили неравнодушные граждане, которые стали свидетелями преступления. Это - 26-летний житель Луганской области, ранее судимый за кражи. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины". Во время поверхностного осмотра у мужчины нашли кошелек потерпевшей. Впоследствии он признался полицейским, что сорвал цепочку ... и проглотил. Во время медосмотра на рентген-снимке задержанного врачи обнаружили украшение", - рассказали в полиции.

Дайте ему слабительного: в сети обсуждают вора, проглотившего цепочку потерпевшейИллюстрация к посту (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети возмутились тем, как же после этого женщина станет носить эту цепочку.

  • Дайте ему слабительного, пусть вину искупает. Жизнь - боль.
  • Заставить выпить стакан гипса и пусть гуляет!
  • На органы, тварь.
  • Завтра вернет.

Дайте ему слабительного: в сети обсуждают вора, проглотившего цепочку потерпевшейСкриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Как мы ранее писали, в Киеве орудует опасный вор, который жестоко нападает на женщин с целью завладеть ювелирными украшениями. Злоумышленник бьет слабый пол по голове, забирает золото и убегает.

Кстати, недавно в Киеве произошло курьезное ограбление. Вор проник в одну из столичных аптек и украл несколько упаковок таблеток с виагрой.

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