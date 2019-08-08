Сховався під диваном: у Києві спіймали квартирного злодія-невдаху

У Києві поліція охорони зловила вора-домушника, який заліз у чужу квартиру і сховався під диваном. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції столиці.

Квартирний злодій проник у квартиру через металопластикове вікно, попередньо зламавши його. Однак в квартирі спрацювала сигналізація і виклик надійшов на пульт поліції охорони. Співробітники правоохоронних органів швидко прибули на місце події, та змогли затримати злодія разом з награбованим.

"На пульт централізованого спостереження надійшло повідомлення про те, що в квартирі на вулиці Академіка Стражеска спрацювала сигналізація. Наряд поліції охорони протягом трьох хвилин прибув за адресою. Правоохоронці виявили в квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку відкрите вікно, викликали підмогу і повідомили господареві про можливий злочин. При цьому заблокували можливі шляхи втечі потенційного правопорушника", - сказано в повідомленні поліції.

Поліція дочекалася приїзду господаря квартири і з дотриманням заходів безпеки увійшла в приміщення. В кімнаті вони виявили зловмисника, який не придумав нічого кращого, як сховатися під диваном. При огляді у нього знайшли прикраси, які належать господареві квартири.

Фото: Національна поліція України

Квартирного злодія затримали. Ним виявився житель Баришівського району Київської області, 1985 року народження. Раніше чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група Солом'янського управління поліції. Дані про злочин були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) ККУ. Затриманому загрожує покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

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