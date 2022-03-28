Спросите себя, зачем вы это делаете? Психотерапевт рассказала, как общаться с родственниками из России

Она отметила, что понимает желание украинцев что-то кому-то доказывать. Так как у многих из них было много социальных, психологических, эмоциональных связей и взять, и оборвать в один все это очень сложно.

"Своим клиентам, которые снова и снова об этом спрашивают, я говорю: "Спроси себя, зачем? Зачем ты все это делаешь и что ты хочешь достичь или сохранить?" - говорит Фабричева.

Она объяснила, что для себя родственников и знакомых со стороны РФ или временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма поделила на три группы.

Первая группа – безнадежная

"Я их называю "инфицированные внутренней Симоньян". Что я рекомендую: поплакать, попрощаться, может быть сильная эмоциональная ломка, потому что рвутся связи, и это очень токсичные связи. И нам нужно честно сказать себе, что мы некоторое время не осознавали, что с нашими родичами что-то не так. Может, не обращали внимания или игнорировали", - сказала специалист.

Она добавила, что вы им ничего не сможете доказать, так как это люди, которые привыкли жить в культуре насилия и они поддерживают насилие. Это люди, которые считают, что, если ни бить, ни мучить, не тиранить, из тебя человека не будет.

Вторая группа – "вне политики"

Это те, кто сомневается. Определить их довольно просто. Это те, кто говорит, что "я вне политики" или "ну, нету ж доказательств". Так как они со своих каналов, которые смотрят, не получают кадров, которые видим мы. Иногда до них что-то доходит и тогда они говорят, что люди не должны страдать, я все понимаю, но…

"В этой точке "но" они переключаются и у них есть шаблонные аргументы: "8 лет, Донбасс, аллея ангелов". Если у меня есть вдохновение и время, я отправляю им контраргументы. Я спрашиваю, бывали ли они на Донбассе. Чаще всего ответ – нет. Я спрашиваю о том, почему РФ ветирует введение миротворческих войск. Если они говорят о птицах, "биологическом оружии", я отвечаю: "Украинские орнитологи – лучшие в мире, так как они умеют менять траекторию полетов птиц, и на мою машину ни одна птица не какает", - рассказала психотерапевт.

Она отметила, что после этого наступает пауза, так как люди инфицированы не на все 100% и этот абсурд разряжает атмосферу. И иногда они начинают просить наши телеграмм-каналы, и есть шанс, что это что-то изменит.

"Но я хочу достучаться до наших: если вы думаете, что отправите им доказательства, фотографии, которые видит весь мир, а россияне не видят, и они завтра встанут и пойдут на митинги, к сожалению – нет. Почему? Страшно, доносы, у них включился 33-37 год. Это трансгенерационная травма", - подчеркнула Фабричева.

Также она добавила, что еще один повод погоревать – это потеря своей семейной идентичности: как же так, мы же были семьей? Это просто нужно прогоревать.

Категория третья – те, кто уехал из РФ

Как отмечает специалист, они как бы далеко от своей "токсичной мамы", но как только мама к ним обратится, они испугаются и начнут молчать.

Но это перелом и в нашей ментальности. Для нас это тоже шок. И нам нужно время, чтобы смириться с тем, что с некоторыми родственниками лучше выйти из токсичного симбиоза.

"Мы должны избавиться от "синдрома бывшего", когда я кричу: "ррррр! го*нюк!", но иду и смотрю, что он там пишет. Нужно это отследить в себе, сделать паузу, выдохнуть и переключиться на другую большую или маленькую деятельность. Чуть-чуть будет больно, но вас отпустит это", - считает психотерапевт.