Спросите себя, зачем вы это делаете? Психотерапевт рассказала, как общаться с родственниками из России

Украинцы столкнулись с абсолютной стеной непонимания со стороны родственников, которые живут в России. Почти каждый из нас потерял несколько часов или дней жизни в попытках объяснить им, что происходит в Украине. Но многие получили ответы о постановочных фото, фейках и аргументации в стиле "боевых голубей, нацистов и биолабораториях".
Украинский психотерапевт Мария Фабричева рассказала для "Громадське", стоит ли что-то доказывать родственникам или друзьям, которые поддерживают РФ или ссылаются на "все не так однозначно".
Она отметила, что понимает желание украинцев что-то кому-то доказывать. Так как у многих из них было много социальных, психологических, эмоциональных связей и взять, и оборвать в один все это очень сложно.
"Своим клиентам, которые снова и снова об этом спрашивают, я говорю: "Спроси себя, зачем? Зачем ты все это делаешь и что ты хочешь достичь или сохранить?" - говорит Фабричева.
Она объяснила, что для себя родственников и знакомых со стороны РФ или временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма поделила на три группы.
"Я их называю "инфицированные внутренней Симоньян". Что я рекомендую: поплакать, попрощаться, может быть сильная эмоциональная ломка, потому что рвутся связи, и это очень токсичные связи. И нам нужно честно сказать себе, что мы некоторое время не осознавали, что с нашими родичами что-то не так. Может, не обращали внимания или игнорировали", - сказала специалист.
Она добавила, что вы им ничего не сможете доказать, так как это люди, которые привыкли жить в культуре насилия и они поддерживают насилие. Это люди, которые считают, что, если ни бить, ни мучить, не тиранить, из тебя человека не будет.
Это те, кто сомневается. Определить их довольно просто. Это те, кто говорит, что "я вне политики" или "ну, нету ж доказательств". Так как они со своих каналов, которые смотрят, не получают кадров, которые видим мы. Иногда до них что-то доходит и тогда они говорят, что люди не должны страдать, я все понимаю, но…
"В этой точке "но" они переключаются и у них есть шаблонные аргументы: "8 лет, Донбасс, аллея ангелов". Если у меня есть вдохновение и время, я отправляю им контраргументы. Я спрашиваю, бывали ли они на Донбассе. Чаще всего ответ – нет. Я спрашиваю о том, почему РФ ветирует введение миротворческих войск. Если они говорят о птицах, "биологическом оружии", я отвечаю: "Украинские орнитологи – лучшие в мире, так как они умеют менять траекторию полетов птиц, и на мою машину ни одна птица не какает", - рассказала психотерапевт.
Она отметила, что после этого наступает пауза, так как люди инфицированы не на все 100% и этот абсурд разряжает атмосферу. И иногда они начинают просить наши телеграмм-каналы, и есть шанс, что это что-то изменит.
"Но я хочу достучаться до наших: если вы думаете, что отправите им доказательства, фотографии, которые видит весь мир, а россияне не видят, и они завтра встанут и пойдут на митинги, к сожалению – нет. Почему? Страшно, доносы, у них включился 33-37 год. Это трансгенерационная травма", - подчеркнула Фабричева.
Также она добавила, что еще один повод погоревать – это потеря своей семейной идентичности: как же так, мы же были семьей? Это просто нужно прогоревать.
Как отмечает специалист, они как бы далеко от своей "токсичной мамы", но как только мама к ним обратится, они испугаются и начнут молчать.
Но это перелом и в нашей ментальности. Для нас это тоже шок. И нам нужно время, чтобы смириться с тем, что с некоторыми родственниками лучше выйти из токсичного симбиоза.
"Мы должны избавиться от "синдрома бывшего", когда я кричу: "ррррр! го*нюк!", но иду и смотрю, что он там пишет. Нужно это отследить в себе, сделать паузу, выдохнуть и переключиться на другую большую или маленькую деятельность. Чуть-чуть будет больно, но вас отпустит это", - считает психотерапевт.
Напомним, ранее мы писали о том, как избежать психологической и информационной усталости.
А также рассказывали, почему нельзя использовать таблички "дети" или обозначения больниц.
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