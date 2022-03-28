Запитайте себе, навіщо ви це робите? Психотерапевтка розповіла, як спілкуватися з родичами з Росії

Вона зазначила, що розуміє бажання українців щось комусь доводити. Оскільки у багатьох з них було багато соціальних, психологічних, емоційних зв'язків і взяти, і обірвати в один все це дуже складно.

"Своїм клієнтам, які знову і знову про це запитують, Я кажу:" запитай себе, навіщо? Навіщо ти все це робиш і що ти хочеш досягти або зберегти?" - каже Фабричева.

Вона пояснила, що для себе родичів і знайомих з боку РФ або тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму поділила на три групи.

Перша група - безнадійна

"Я їх називаю "інфіковані внутрішньою Симоньян". Що я рекомендую: поплакати, попрощатися, може бути сильна емоційна ломка, тому що рвуться зв'язки, і це дуже токсичні зв'язки. І нам потрібно чесно сказати собі, що ми деякий час не усвідомлювали, що з нашими родичами щось не так. Може, не звертали уваги або ігнорували", - сказала фахівець.

Вона додала, що ви їм нічого не зможете довести, оскільки це люди, які звикли жити в культурі насильства і вони підтримують насильство. Це люди, які вважають, що, якщо ні бити, ні мучити, не тиранити, з тебе людини не буде.

Друга група - "поза політикою"

Це ті, хто сумнівається. Визначити їх досить просто. Це ті, хто каже, що "я поза політикою" або "ну, немає ж доказів". Бо вони зі своїх каналів, які дивляться, не отримують кадрів, які бачимо ми. Іноді до них щось доходить і тоді вони кажуть, що люди не повинні страждати, я все розумію, але…

"У цій точці "але" вони перемикаються й у них є шаблонні аргументи:"8 років, Донбас, алея ангелів". Якщо у мене є натхнення та час, я надсилаю їм контраргументи. Я питаю, чи бували вони на Донбасі. Найчастіше відповідь - ні. Я запитую про те, чому РФ ветує введення миротворчих військ. Якщо вони говорять про птахів, "біологічну зброю", я відповідаю: "українські орнітологи – найкращі у світі, тому, що вони вміють змінювати траєкторію польотів птахів, і на мою машину жоден птах не какає", - розповіла психотерапевтка.

Вона зазначила, що після цього настає пауза, бо люди інфіковані не на всі 100% і цей абсурд розряджає атмосферу. І іноді вони починають просити наші телеграм-канали, і є шанс, що це щось змінить.

"Але я хочу достукатися до наших: якщо ви думаєте, що відправите їм докази, фотографії, які бачить весь світ, а росіяни не бачать, і вони завтра встануть і підуть на мітинги, на жаль – ні. Чому? Страшно, доноси, у них включився 33-37 рік. Це трансгенераційна травма", - підкреслила Фабричева.

Також вона додала, що ще один привід погорювати - це втрата своєї сімейної ідентичності: як же так, ми ж були сім'єю? Це просто потрібно прогорювати.

Категорія третя - ті, хто виїхав з РФ

Як зазначає фахівець, вони як би далеко від своєї "токсичної мами", але як тільки мама до них звернеться, вони злякаються і почнуть мовчати.

Але це перелом і в нашій ментальності. Для нас це теж шок. І нам потрібен час, щоб змиритися з тим, що з деякими родичами краще вийти з токсичного симбіозу.

"Ми повинні позбутися "синдрому колишнього", коли я кричу: "ррррр! го*нюк!", але йду і дивлюся, що він там пише. Потрібно це відстежити в собі, зробити паузу, видихнути та переключитися на іншу велику чи маленьку діяльність. Трохи буде боляче, але вас відпустить це", - вважає психотерапевтка.