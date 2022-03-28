Запитайте себе, навіщо ви це робите? Психотерапевтка розповіла, як спілкуватися з родичами з Росії

Українці зіткнулися з абсолютною стіною нерозуміння з боку родичів, які живуть в Росії. Майже кожен з нас втратив кілька годин або днів життя в спробах пояснити їм, що відбувається в Україні. Але багато хто отримав відповіді про постановочні фото, фейки та аргументації в стилі "бойових голубів, нацистів і біолабораторії".
Українська психотерапевтка Марія Фабричева розповіла для "Громадське", чи варто щось доводити родичам або друзям, які підтримують РФ або посилаються на "все не так однозначно".
Вона зазначила, що розуміє бажання українців щось комусь доводити. Оскільки у багатьох з них було багато соціальних, психологічних, емоційних зв'язків і взяти, і обірвати в один все це дуже складно.
"Своїм клієнтам, які знову і знову про це запитують, Я кажу:" запитай себе, навіщо? Навіщо ти все це робиш і що ти хочеш досягти або зберегти?" - каже Фабричева.
Вона пояснила, що для себе родичів і знайомих з боку РФ або тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму поділила на три групи.
"Я їх називаю "інфіковані внутрішньою Симоньян". Що я рекомендую: поплакати, попрощатися, може бути сильна емоційна ломка, тому що рвуться зв'язки, і це дуже токсичні зв'язки. І нам потрібно чесно сказати собі, що ми деякий час не усвідомлювали, що з нашими родичами щось не так. Може, не звертали уваги або ігнорували", - сказала фахівець.
Вона додала, що ви їм нічого не зможете довести, оскільки це люди, які звикли жити в культурі насильства і вони підтримують насильство. Це люди, які вважають, що, якщо ні бити, ні мучити, не тиранити, з тебе людини не буде.
Це ті, хто сумнівається. Визначити їх досить просто. Це ті, хто каже, що "я поза політикою" або "ну, немає ж доказів". Бо вони зі своїх каналів, які дивляться, не отримують кадрів, які бачимо ми. Іноді до них щось доходить і тоді вони кажуть, що люди не повинні страждати, я все розумію, але…
"У цій точці "але" вони перемикаються й у них є шаблонні аргументи:"8 років, Донбас, алея ангелів". Якщо у мене є натхнення та час, я надсилаю їм контраргументи. Я питаю, чи бували вони на Донбасі. Найчастіше відповідь - ні. Я запитую про те, чому РФ ветує введення миротворчих військ. Якщо вони говорять про птахів, "біологічну зброю", я відповідаю: "українські орнітологи – найкращі у світі, тому, що вони вміють змінювати траєкторію польотів птахів, і на мою машину жоден птах не какає", - розповіла психотерапевтка.
Вона зазначила, що після цього настає пауза, бо люди інфіковані не на всі 100% і цей абсурд розряджає атмосферу. І іноді вони починають просити наші телеграм-канали, і є шанс, що це щось змінить.
"Але я хочу достукатися до наших: якщо ви думаєте, що відправите їм докази, фотографії, які бачить весь світ, а росіяни не бачать, і вони завтра встануть і підуть на мітинги, на жаль – ні. Чому? Страшно, доноси, у них включився 33-37 рік. Це трансгенераційна травма", - підкреслила Фабричева.
Також вона додала, що ще один привід погорювати - це втрата своєї сімейної ідентичності: як же так, ми ж були сім'єю? Це просто потрібно прогорювати.
Як зазначає фахівець, вони як би далеко від своєї "токсичної мами", але як тільки мама до них звернеться, вони злякаються і почнуть мовчати.
Але це перелом і в нашій ментальності. Для нас це теж шок. І нам потрібен час, щоб змиритися з тим, що з деякими родичами краще вийти з токсичного симбіозу.
"Ми повинні позбутися "синдрому колишнього", коли я кричу: "ррррр! го*нюк!", але йду і дивлюся, що він там пише. Потрібно це відстежити в собі, зробити паузу, видихнути та переключитися на іншу велику чи маленьку діяльність. Трохи буде боляче, але вас відпустить це", - вважає психотерапевтка.
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