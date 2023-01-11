Спробуйте приготувати плавлений сир вдома: більше не купіть магазинний
Фото: Як приготувати сир плавлений вдома (freepik.com)
Приготувати домашній плавлений сир не важко. Його можна використовувати як намазку для ваших бутербродів.
Рецептом поділилася в Instagram блогерка Оксана Білінська.
На одну порцію візьміть:
- 500 гр домашнього сиру (навіть можна той, що вже трохи постояв)
- 100 гр масла кімнатної температури
- 1 яйце
- 1 ч. л солі (без гірки)
- 1 ч. л соди (без гірки)
- спеції за смаком.
Покроковий рецепт приготування
Всі інгредієнти з'єднайте в посудині й добре пробийте занурювальним блендером так, щоб не було грудочок, бо довго топиться.
Поставте на водяну баню і постійно помішуйте, плавте сир. На це піде 5-10 хв, але не перетримайте, бо не добре мазатиметься.
Перелийте в чистий посуд, накриваємо плівкою в контакт і даємо охолонути. Смачного!
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