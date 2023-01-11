Спробуйте приготувати плавлений сир вдома: більше не купіть магазинний

На одну порцію візьміть:

500 гр домашнього сиру (навіть можна той, що вже трохи постояв)

100 гр масла кімнатної температури

1 яйце

1 ч. л солі (без гірки)

1 ч. л соди (без гірки)

спеції за смаком.

Покроковий рецепт приготування

Всі інгредієнти з'єднайте в посудині й добре пробийте занурювальним блендером так, щоб не було грудочок, бо довго топиться.



Поставте на водяну баню і постійно помішуйте, плавте сир. На це піде 5-10 хв, але не перетримайте, бо не добре мазатиметься.



Перелийте в чистий посуд, накриваємо плівкою в контакт і даємо охолонути. Смачного!