Попробуйте приготовить плавленый сыр дома: больше не купите магазинный
Фото: Как приготовить плавленый сыр дома (freepik.com)
Приготовить домашний плавленый сыр не составит вам труда. Его можно использовать, как намазку для ваших бутербродов.
Рецептом поделилась в Instagram блогер Оксана Билинская.
На одну порцию возьмите:
- 500 гр домашнего творога (даже можно тот, что уже немного постоял)
- 100 гр масла комнатной температуры
- 1 яйцо
- 1 ч. л соли (без горки)
- 1 ч. л соды (без горки)
- специи по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления
Все ингредиенты соедините в сосуде и хорошо пробейте погружным блендером так, чтобы не было комочков, потому что будет долго топиться.
Поставьте на водяную баню и, постоянно помешивайте, плавьте сыр. На это уйдет 5-10 мин, но не передержите, потому что не будет хорошо мазаться.
Перелейте в чистую посуду, накрываем пленкой в контакт и даем остыть. Приятного аппетита!
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