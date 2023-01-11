Попробуйте приготовить плавленый сыр дома: больше не купите магазинный

На одну порцию возьмите:

500 гр домашнего творога (даже можно тот, что уже немного постоял)

100 гр масла комнатной температуры

1 яйцо

1 ч. л соли (без горки)

1 ч. л соды (без горки)

специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Все ингредиенты соедините в сосуде и хорошо пробейте погружным блендером так, чтобы не было комочков, потому что будет долго топиться.



Поставьте на водяную баню и, постоянно помешивайте, плавьте сыр. На это уйдет 5-10 мин, но не передержите, потому что не будет хорошо мазаться.



Перелейте в чистую посуду, накрываем пленкой в ​​контакт и даем остыть. Приятного аппетита!