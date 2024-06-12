Сприяє довголіттю та захищає від запалень: який мінерал важливий для організму

Кремній називають мінералом молодості та краси. Він відповідає за багато функцій в організмі та має навіть протизапальний ефект.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога та терапевта Ольги Барової-Абдулоєвої.

Чим корисний кремній

Мікроелемент стимулює ріст кісткової тканини та дуже важливий для її відновлення (особливо при переломах).

Також він відіграє важливу роль в синтезі колагену, кератину, еластину, гіалуронової кислоти. А це кісткова та хрящова тканина суглобів, шкіра, нігті, волосся, зуби, стінки кровоносних судин.

До того ж він активно приймає участь у метаболізмі кальцію та фосфору.

Нутриціолог зазначила, що кремній має антивіковий та протизапальний ефект. Сприяє загоєнню ран та ефективний при запаленні ясен, використовується в лікуванні акне.

Здатен також покращувати пам’ять та концентрацію. Приймає участь в регуляції обміну речовин, в утворенні ферментів, гормонів та амінокислот.

Ознаки дефіциту кремнію

Ольга Барова назвала основні ознаки, які можуть свідчити про дефіцит кремнію:

організм швидко втомлюється, порушується пам’ять, постійний головний біль турбує

знижується імунітет

інші мінерали погано засвоюються, що призводить до різних ускладнень та патологій

з’являються синці та крововиливи

розвивається атеросклероз

з’являються проблеми з хрящами та суглобами

пом'якшується та стирається зубна емаль

висип на обличчі

ламке волосся

Кремній у питній воді

Норма кремнію у воді, так само як і вміст багатьох інших хімічних елементів, регулюється Державними санітарними нормами. Цей показник не повинен перевищувати 10 мг / дм3.

У різній воді концентрація кремнію може коливатися від 1 мг до декількох сотень мг (в термальних джерелах) на літр. При цьому добова потреба організму в кремнії від 20 до 30 мг.

Дітям в період зростання, вагітним і жінкам, що годують, людям після перенесених важких хвороб і травм, кремнію потрібно в кілька разів більше. Також потрібно відзначити, що з віком можливість організму засвоювати кремній знижується. Це слід враховувати в режимі харчування.