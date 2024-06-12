Сприяє довголіттю та захищає від запалень: який мінерал важливий для організму
Кремній називають мінералом молодості та краси. Він відповідає за багато функцій в організмі та має навіть протизапальний ефект.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога та терапевта Ольги Барової-Абдулоєвої.
Чим корисний кремній
Мікроелемент стимулює ріст кісткової тканини та дуже важливий для її відновлення (особливо при переломах).
Також він відіграє важливу роль в синтезі колагену, кератину, еластину, гіалуронової кислоти. А це кісткова та хрящова тканина суглобів, шкіра, нігті, волосся, зуби, стінки кровоносних судин.
До того ж він активно приймає участь у метаболізмі кальцію та фосфору.
Нутриціолог зазначила, що кремній має антивіковий та протизапальний ефект. Сприяє загоєнню ран та ефективний при запаленні ясен, використовується в лікуванні акне.
Здатен також покращувати пам’ять та концентрацію. Приймає участь в регуляції обміну речовин, в утворенні ферментів, гормонів та амінокислот.
Ознаки дефіциту кремнію
Ольга Барова назвала основні ознаки, які можуть свідчити про дефіцит кремнію:
- організм швидко втомлюється, порушується пам’ять, постійний головний біль турбує
- знижується імунітет
- інші мінерали погано засвоюються, що призводить до різних ускладнень та патологій
- з’являються синці та крововиливи
- розвивається атеросклероз
- з’являються проблеми з хрящами та суглобами
- пом'якшується та стирається зубна емаль
- висип на обличчі
- ламке волосся
Кремній у питній воді
Норма кремнію у воді, так само як і вміст багатьох інших хімічних елементів, регулюється Державними санітарними нормами. Цей показник не повинен перевищувати 10 мг / дм3.
У різній воді концентрація кремнію може коливатися від 1 мг до декількох сотень мг (в термальних джерелах) на літр. При цьому добова потреба організму в кремнії від 20 до 30 мг.
Дітям в період зростання, вагітним і жінкам, що годують, людям після перенесених важких хвороб і травм, кремнію потрібно в кілька разів більше. Також потрібно відзначити, що з віком можливість організму засвоювати кремній знижується. Це слід враховувати в режимі харчування.
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