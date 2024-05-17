Кардіолог розповіла, коли приймати популярний вітамін, щоб отримати максимум користі

В аптеках можна зустріти безліч харчових добавок, і магній - одна з них. Варто знати, як правильно приймати магній, щоб він не нашкодив організму.

При написанні матеріалу використовуватись такі джерела: Instagram-сторінка кардіолога Наталії Іванюк та сайт Центру громадського здоров'я.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, в який час доби найкраще приймати магній.

Роль магнію в організмі

Магній бере участь у більш ніж 300 метаболічних процесах в організмі, у тому числі синтезі білків та детоксикації. Оскільки цей мінерал міститься у багатьох продуктах харчування.

Однак набрати необхідну кількість магнію з їжі (в середньому 300-400 мг на день) досить складно. До того ж є чимало факторів, що заважають засвоєнню магнію з їжі.

Збільшує потребу в магнії вживання великої кількості цукру, високобілковий раціон, високий вміст жирів у раціоні.

Магній - важливий учасник енергетичного обміну, його дефіцит лежить в основі гіпоксії клітин, що призводить до їхньої загибелі, в результаті якої формуються різні патологічні стани.

Він необхідний для безперебійного функціонування нервової, серцево-судинної, імунної та кістково-м'язової систем. Величезну роль грає магній у гормональному балансі:

покращує функцію щитовидної залози

підтримує фази детоксикації печінки

знижує рівень цукру в крові

знижує адреналін та кортизол

підтримує виробництво тестостерону

збільшує серотонін

Додамо, що в хлорофілі є магній - мікроелемент, також потрібний для здорового тиску і скорочень серця. Броколі, зелена цибуля, горошок, шпинат, листова капуста (кейл) - прекрасні джерела магнію. Найкраще їх тушкувати чи додавати у суп.

Коли приймати магній

За словами лікаря, магній краще приймати ввечері, якщо у вас тиск низький або є схильність до низького тиску.

Якщо ж тиск 120 і вищи, то немає різниці, коли ви будете його приймати.

Необхідна кількість магнію, яку в середньому потрібно вживати на день, залежить від віку і статі. Добова норма магнію для жінок 310-320 мг, а для чоловіків - 400-420 мг.