ua en ru
Ср, 12 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Способствует долголетию и защищает от воспалений: какой минерал важен для организма

Среда 12 июня 2024 10:20
UA EN RU
Способствует долголетию и защищает от воспалений: какой минерал важен для организма Нутрициолог назвала минерал, способствующий молодости и красоте (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Абдулоева-Барова

Кремний называют минералом молодости и красоты. Он отвечает за многие функции в организме и имеет даже противовоспалительный эффект.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога и терапевта Ольги Баровой-Абдулоевой.

Чем полезен кремний

Микроэлемент стимулирует рост костной ткани и очень важен для восстановления (особенно при переломах).

Также он играет немаловажную роль в синтезе коллагена, кератина, эластина, гиалуроновой кислоты. Это костная и хрящевая ткань суставов, кожа, ногти, волосы, зубы, стенки кровеносных сосудов.

К тому же он активно участвует в метаболизме кальция и фосфора.

Нутрициолог отметила, что кремний обладает антивозрастным и противовоспалительным эффектом. Способствует заживлению ран и эффективен при воспалении десен, используется в лечении акне.

Способен также улучшать память и концентрацию. Участвует в регуляции обмена веществ, в образовании ферментов, гормонов и аминокислот.

Признаки дефицита кремния

Ольга Барова назвала основные признаки, которые могут свидетельствовать о дефиците кремния:

  • организм быстро устает, нарушается память, постоянная головная боль беспокоит
  • снижается иммунитет
  • другие минералы плохо усваиваются, что приводит к разным осложнениям и патологиям.
  • появляются кровоподтеки и кровоизлияния
  • развивается атеросклероз
  • появляются проблемы с хрящами и суставами
  • смягчается и стирается зубная эмаль
  • сыпь на лице
  • ломкие волосы

Кремний в воде

Норма кремния в воде, равно как и содержание многих других химических элементов, регулируется Государственными санитарными нормами. Этот показатель не должен превышать 10 мг/дм3.

В разной воде концентрация кремния может колебаться от 1 мг до нескольких сотен мг (в термальных источниках) на литр. При этом дневная потребность организма в кремнии от 20 до 30 мг.

Детям в период роста, беременным и кормящим женщинам людям после перенесенных тяжелых болезней и травм, кремния нужно в несколько раз больше. Также следует отметить, что с возрастом возможность организма усваивать кремний снижается. Это следует учитывать в режиме питания.

Ранее мы сообщали, какой минерал поможет при высоком давлении и улучшит здоровье сердца.

Также мы писали, когда принимать популярный витамин, чтобы получить максимум пользы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Организм Нутрициолог
NEWS
Часть F-16 будет базироваться не в Украине: почему и как это будет на практике
Часть F-16 будет базироваться не в Украине: почему и как это будет на практике