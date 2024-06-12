Способствует долголетию и защищает от воспалений: какой минерал важен для организма

Кремний называют минералом молодости и красоты. Он отвечает за многие функции в организме и имеет даже противовоспалительный эффект.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу нутрициолога и терапевта Ольги Баровой-Абдулоевой.

Чем полезен кремний

Микроэлемент стимулирует рост костной ткани и очень важен для восстановления (особенно при переломах).

Также он играет немаловажную роль в синтезе коллагена, кератина, эластина, гиалуроновой кислоты. Это костная и хрящевая ткань суставов, кожа, ногти, волосы, зубы, стенки кровеносных сосудов.

К тому же он активно участвует в метаболизме кальция и фосфора.

Нутрициолог отметила, что кремний обладает антивозрастным и противовоспалительным эффектом. Способствует заживлению ран и эффективен при воспалении десен, используется в лечении акне.

Способен также улучшать память и концентрацию. Участвует в регуляции обмена веществ, в образовании ферментов, гормонов и аминокислот.

Признаки дефицита кремния

Ольга Барова назвала основные признаки, которые могут свидетельствовать о дефиците кремния:

организм быстро устает, нарушается память, постоянная головная боль беспокоит

снижается иммунитет

другие минералы плохо усваиваются, что приводит к разным осложнениям и патологиям.

появляются кровоподтеки и кровоизлияния

развивается атеросклероз

появляются проблемы с хрящами и суставами

смягчается и стирается зубная эмаль

сыпь на лице

ломкие волосы

Кремний в воде

Норма кремния в воде, равно как и содержание многих других химических элементов, регулируется Государственными санитарными нормами. Этот показатель не должен превышать 10 мг/дм3.

В разной воде концентрация кремния может колебаться от 1 мг до нескольких сотен мг (в термальных источниках) на литр. При этом дневная потребность организма в кремнии от 20 до 30 мг.

Детям в период роста, беременным и кормящим женщинам людям после перенесенных тяжелых болезней и травм, кремния нужно в несколько раз больше. Также следует отметить, что с возрастом возможность организма усваивать кремний снижается. Это следует учитывать в режиме питания.