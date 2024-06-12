Способствует долголетию и защищает от воспалений: какой минерал важен для организма
Кремний называют минералом молодости и красоты. Он отвечает за многие функции в организме и имеет даже противовоспалительный эффект.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога и терапевта Ольги Баровой-Абдулоевой.
Чем полезен кремний
Микроэлемент стимулирует рост костной ткани и очень важен для восстановления (особенно при переломах).
Также он играет немаловажную роль в синтезе коллагена, кератина, эластина, гиалуроновой кислоты. Это костная и хрящевая ткань суставов, кожа, ногти, волосы, зубы, стенки кровеносных сосудов.
К тому же он активно участвует в метаболизме кальция и фосфора.
Нутрициолог отметила, что кремний обладает антивозрастным и противовоспалительным эффектом. Способствует заживлению ран и эффективен при воспалении десен, используется в лечении акне.
Способен также улучшать память и концентрацию. Участвует в регуляции обмена веществ, в образовании ферментов, гормонов и аминокислот.
Признаки дефицита кремния
Ольга Барова назвала основные признаки, которые могут свидетельствовать о дефиците кремния:
- организм быстро устает, нарушается память, постоянная головная боль беспокоит
- снижается иммунитет
- другие минералы плохо усваиваются, что приводит к разным осложнениям и патологиям.
- появляются кровоподтеки и кровоизлияния
- развивается атеросклероз
- появляются проблемы с хрящами и суставами
- смягчается и стирается зубная эмаль
- сыпь на лице
- ломкие волосы
Кремний в воде
Норма кремния в воде, равно как и содержание многих других химических элементов, регулируется Государственными санитарными нормами. Этот показатель не должен превышать 10 мг/дм3.
В разной воде концентрация кремния может колебаться от 1 мг до нескольких сотен мг (в термальных источниках) на литр. При этом дневная потребность организма в кремнии от 20 до 30 мг.
Детям в период роста, беременным и кормящим женщинам людям после перенесенных тяжелых болезней и травм, кремния нужно в несколько раз больше. Также следует отметить, что с возрастом возможность организма усваивать кремний снижается. Это следует учитывать в режиме питания.
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