Спричиняють алергію та сухість: які бальзами для губ не варто використовувати

Які бальзами для губ безпечні

Дерматолог Джессі Чунг розповіла, що деякі інгредієнти у бальзамі можуть викликати симптоми сухості губ. Повторний вплив будь-якого інгредієнта може зрештою призвести до нової алергії, яка може проявлятися у вигляді подразнення, висипу або потрісканої шкіри.

Алергенами часто є ароматизатори або консерванти, які додають у засоби для догляду за шкірою та губами.

Щоб справді живити губи та вилікувати потріскану шкіру, вам потрібно використовувати бальзам для губ із правильними інгредієнтами.

Потрібна формула містить як зволожувачі, які притягують і поглинають воду, так і оклюзиви, які затримують цю воду в шкірі. Інакше ваші губи стануть сухішими.

Поширеними зволожувачами є гліцерин і гіалуронова кислота. Натуральні оклюзиви включають рослинні олії та бджолиний віск.

Глорія Лу, хімік по догляду за шкірою, рекомендує шукати засоби, які включають вазелін, масло ши та поліізобутен (синтетичний полімер). Також корисним доповненням є кераміди - ці маслянисті, воскоподібні речовини допомагають утримувати вологу та компенсувати брак натуральної олії в губах.

Якщо ви будете використовувати бальзам для губ на вулиці, додавання SPF є ключовим. Відмова від SPF означає піддавання губ шкідливим променям, які можуть спричинити лущення.

Чого не повинно бути у бальзамі

Ланолін є поширеним інгредієнтом бальзамів для губ, який може бути пов’язаний з алергією, подразненням і "сухими" губами з часом.

М’ятні бальзами також можуть викликати роздратування, попри те, наскільки охолоджуючими вони можуть бути на даний момент.

Уникайте складів, які містять такі хімічні речовини, як фенол, камфора та ментол, які створюють охолоджуюче та заспокійливе відчуття під час нанесення, але можуть призвести до потенційного висихання та подразнення.

Що робити з шкідливим бальзамом для губ

Коли парафін стоїть на другому місці в складі, можна говорити, що він знаходиться в основі цього засобу і такий засіб не рекомендується використовувати для догляду за шкірою губ регулярно.

А що стосується ліктів, колін і кутикул, то цілком можна використовувати цей засіб. Там досить груба шкіра і він буде добре її пом'якшувати і нічого поганого з нею не трапиться.

Якісний бальзам для губ призначений для живлення і захисту губ. Він повинен: