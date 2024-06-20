Вызывают аллергию и сухость: какие бальзамы для губ не следует использовать

Иногда люди несколько раз в день наносят бальзам для губ, но желаемого результату не достигают. Как оказалось, не все бальзамы улучшают состояние губ, а могут даже усугублять ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Дерматолог Джесси Чунг рассказала, что некоторые ингредиенты в бальзаме могут вызвать симптомы сухости губ. Повторное воздействие любого ингредиента может в конечном итоге привести к новой аллергии, которая может проявляться в виде раздражения, сыпи или потрескавшейся кожи.
Аллергенами часто являются ароматизаторы или консерванты, которые добавляют в средства по уходу за кожей и губами.
Чтобы действительно питать губы и вылечить потрескавшуюся кожу, вам нужно использовать бальзам для губ с правильными ингредиентами.
Нужна формула содержи как увлажнители, притягивающие и поглощающие воду, так и окклюзивы, задерживающие эту воду в коже. Иначе ваши губы станут более сухими.
Распространенными увлажнителями являются глицерин и гиалуроновая кислота. Натуральные окклюзивы включают в себя растительные масла и пчелиный воск.
Глория Лу, химик по уходу за кожей, рекомендует искать средства, включающие вазелин, масло ши и полиизобутен (синтетический полимер). Также полезным дополнением являются керамиды - эти маслянистые, восковидные вещества помогают удерживать влагу и компенсировать нехватку натурального масла в губах.
Если вы будете использовать бальзам для губ на улице, добавление SPF является ключевым. Отказ от SPF означает подвергание губ вредным лучам, которые могут вызвать шелушение.
Ланолин является распространенным ингредиентом бальзамов для губ, который может быть связан с аллергией, раздражением и "сухими" губами со временем.
Мятные бальзамы также могут вызвать раздражение, несмотря на то, насколько охлаждающими они могут быть на данный момент.
Избегайте составов, содержащих такие химические вещества, как фенол, камфора и ментол, которые создают охлаждающее и успокаивающее ощущение при нанесении, но могут привести к потенциальному высыханию и раздражению.
Когда парафин стоит на втором месте в составе, можно говорить, что он находится в основе этого средства и такое средство не рекомендуется использовать для ухода за кожей губ регулярно.
А что касается локтей, колен и кутикул, то вполне можно использовать это средство. Там довольно грубая кожа и он будет хорошо ее смягчать и ничего плохого с ней не случится.
Качественный бальзам для губ предназначен для питания и защиты губ. Он должен:
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