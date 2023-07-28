Три речі, які заборонено робити після збільшення губ

Збільшення губ - дуже популярний серед українок спосіб покращити свою зовнішність. І хоча це малоінвазивна процедура, яка легко переноситься, у неї є свої застереження.

Про те, що не можна робити після збільшення губ, розповіли в клініці Юрія Габорця в TikTok .

Цілуватися

Для тих, хто хоче випробувати нові губки "на ділі", новини невтішні. Цілуватися, після того, як ви збільшили губи, не можна протягом близько п'яти днів. Після цього вже можна.

Пити з трубочки

Якщо ви щойно збільшили губи, не варто протягом п'яти днів пити за допомогою трубочки. Це пов'язано із зайвим напруженням м'язів губ, адже введений препарат просто може "мігрувати".

Вживати дуже гарячі напої

Це ще одна дія, від якої варто утримуватися одразу після збільшення губ і протягом кількох днів. Та й узагалі - вживання гарячих напоїв не рекомендується навіть тим, хто нічого зі своїми губами не робив.

Також лікарі не рекомендують перші три дні:

вживати алкоголь

курити

відвідувати лазню, сауну, чан, будь-які водойми

наносити декоративну косметику (в перший день)

Узагалі, вдома не треба нічого робити з губами, не масажувати їх самостійно. Краще прийти до лікаря на консультацію.

Як проходить процедура зі збільшення губ

Сьогодні у світі і в Україні дуже популярні філери на основі гіалуронки (гіалуронової кислоти). Вони безпечні і ;добре переносяться організмом.

Наповнювачі вводяться у вигляді ін’єкцій під місцевим наркозом.

Кому не можна збільшувати губи

Є кілька протипоказань, кому не варто робити губи: