6 безпечних способів збільшити губи в домашніх умовах

З віком шкіра втрачає колаген, що може призвести до появи зморшок втрати щільності тканин не лише на обличчі та тілі, але й на губах. Кожна дівчина хоче мати великі гарні губи, а досягти цього можуть допомогти прості способи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Зробіть пілінг губ

Відлущування за допомогою скрабу для губ або силіконової щітки може допомогти їм виглядати доглянутими та повнішими.

Позбавлення від сухої шкіри на губах дозволить волозі проникнути всередину. Крім того, відлущування допоможе стимулювати вироблення колагену.

Скраб не тільки допомагає губам бути гладкішими та виглядати об’ємнішими, але також усуває вертикальні зморшки навколо рота.

Часто зволожуйте

Косметолог Валерія Апарович розповіла, що використання бальзаму для губ - це ще один спосіб зробити губи більшими.

Глибоко зволожена шкіра виглядає пухкішою. Бальзами пом’якшують і живлять губи та допомагають відновити гідроліпідний баланс шкіри, запобігаючи витоку води та заповнюючи дефіцит ліпідів.

Олівець для губ

Можна спробувати створити оптичну ілюзію повніших губ. Використання олівця такого ж кольору, що й ваші власні губи, а потім використання помади та блиску для губ у центрі зроблять губи більшими.

Градуювання кольору губ від темнішого на краях до світлішого в центрі ніби збільшує губи.

Уникайте певних відтінків помади

Деякі відтінки помади додають об’єму, а інші роблять губи меншими. Уникайте надто темних і матових продуктів для губ. Вони привертають увагу до сухості та будь-яких зморшків навколо рота.

Матові помади можуть поглинати вологу зі шкіри та роблячи губи стягнутими. А продукти з кремовою текстурою або блиски для губ з високою концентрацією поживних олій і екстрактів рослинного походження допоможуть шкірі підтримувати вміст вологи, таким чином губи виглядатимуть пухкішими.

Використайте м’ятні або ментолові засоби для губ

Експерти рекомендують спробувати бальзами для губ або сироватки, що містять ментол.

Ефірна олія перцевої м’яти має заспокійливі, охолоджуючі, освіжаючі та зволожуючі властивості, а також надає ефект об’єму.

Завдяки вмісту ментолу м’ята сприяє кровообігу та розширює кровоносні судини, природним чином роблячи губи яскравішими та пухкішими.

Захист від ультрафіолету

Захист губ від сонячних променів також допоможе уникнути пошкоджень і зморшок. Бальзами та блиски, що містять УФ-фільтри, захищають губи від вільних радикалів, спричинених ультрафіолетовим випромінюванням.