Справжня смакота: шеф-кухар поділився надзвичайним рецептом глазурованих сирків (відео)

Глазурований сирок - ніжний десерт, який однаково добре смакує що дітям, що дорослим. Такі солодощі доволі легко приготувати вдома. За бажанням можна навіть поекспериментувати із начинкою чи глазур'ю.

Домашній глазурований сирок

"Я обожнюю такі ласощі, бо це легко, смачно і діти будуть в захваті та й дорослі посмакують", - пише кулінар.

Інгредієнти:

Базова начинка для сирків

300 г кисломолочного сиру

50 г сметана 25% або вершки 33%

30 г масло

60 г цукор

5 г ванільний цукор

Для базової глазурі

150 г чорного шоколаду

75 г вершкового масла 82.%

Масло можна замінити кокосовим або какао-маслом, або замінити 30 г масла на олію, краще з виноградних кісточок. У такому випадку глазур буде мʼякішою.

Також можна додатково використовувати горішки та кокосову стружку.

Як приготувати

Візьміть хороший зерновий сир. Важливо, щоб він не був сухим або з щільними грудочками. Додайте сметану, масло та увесь цукор. Тоді занурювальним блендером все перебийте до кремової шовковистої маси. Суміш не повинна бути занадто рідкою, тому слідкуйте за вологістю сиру.

Масу викладіть у формочки або через кондитерський мішок викладіть на маленьке деко у вигляді "сирочків", одразу вставте з одного боку половинку палички або зубочистку і заморозьте.

Якщо маса рідкувата додайте кокосову стружку. Буде смачно, і вона поглине надлишкову вологу.

Окремо приготуйте глазур на водяній бані або акуратно в мікрохвильовій печі по 30 секунд розігрійте шоколад та масло. Все перемішайте до однорідної консистенції і перемістіть у склянку. Так буде комфортніше занурювати сирки. За бажанням можна додати горішки чи поп-корн.

Діставши сирки з морозилки, швидко занурте їх у теплий шоколад, викладіть на застелене плівкою або пергаментом деко та дайте "відійти".

"На глазур ви можете брати й білий шоколад, в такому випадку його краще розбавляти какао-маслом і трішки олією, щоб шар шоколаду був тоненьким. А зверху, поки не застигло, можна посипати сухою малиною. Виходить смакота. Вдалих вам експериментів", - каже Ярославський.