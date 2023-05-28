Смачно, як в дитинстві: 3 найпростіші рецепти домашнього морозива

Морозиво - найкращі літні ласощі. Його легко можна приготувати вдома - головне натхнення і трішки свіжих ягід та фруктів.

Ділимось 3 найпростішими рецептами домашнього морозива у матеріалі нижче.

Бананове морозиво

Інгредієнти:

банани 2 шт

молоко 100 мл

полуниця, м’ята і присипка з печива для оздоблення

Спосіб приготування:

Банани потрібно очистити від шкірки, нарізати кружечками і заморозити. Помістити банани в чашу блендера, додати молоко та подрібнити все в однорідну масу. Оздобити та заморозити.

Морозиво Страчателла

Час приготування - 5 хв та 4-5 год на заморозку.

Інгредієнти:

500 мл дуже холодних 33-36% жирності вершків

1 ч.л ванільного цукру

200 мл згущеного білого молока

1 чорна шоколадка 56%

Спосіб приготування:

Збийте дуже холодні вершки з ванільним цукром до стійких піків, додайте згущене молоко і знову збийте. Додайте шоколадну стружку та перемішайте. Викладіть у форму і заморозьте.

Плодово-ягідне морозиво

Інгредієнти:

1 стиглий банан

жменя будь-яких ягід

0,5 ст.питного йогурту без наповнювача

Спосіб приготування:

Перебийте блендером банан з ягодами, додайте йогурт. Наповніть форми і відправте у морозилку до застигання. Вийміть із форми (потримайте 20-30 с під гарячою водою для легкого виймання) і насолоджуйтесь.