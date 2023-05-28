Смачно, як в дитинстві: 3 найпростіші рецепти домашнього морозива
Морозиво - найкращі літні ласощі. Його легко можна приготувати вдома - головне натхнення і трішки свіжих ягід та фруктів.
Ділимось 3 найпростішими рецептами домашнього морозива у матеріалі нижче.
Бананове морозиво
Інгредієнти:
- банани 2 шт
- молоко 100 мл
- полуниця, м’ята і присипка з печива для оздоблення
Спосіб приготування:
Банани потрібно очистити від шкірки, нарізати кружечками і заморозити. Помістити банани в чашу блендера, додати молоко та подрібнити все в однорідну масу. Оздобити та заморозити.
Морозиво Страчателла
Час приготування - 5 хв та 4-5 год на заморозку.
Інгредієнти:
- 500 мл дуже холодних 33-36% жирності вершків
- 1 ч.л ванільного цукру
- 200 мл згущеного білого молока
- 1 чорна шоколадка 56%
Спосіб приготування:
Збийте дуже холодні вершки з ванільним цукром до стійких піків, додайте згущене молоко і знову збийте. Додайте шоколадну стружку та перемішайте. Викладіть у форму і заморозьте.
Плодово-ягідне морозиво
Інгредієнти:
- 1 стиглий банан
- жменя будь-яких ягід
- 0,5 ст.питного йогурту без наповнювача
Спосіб приготування:
Перебийте блендером банан з ягодами, додайте йогурт. Наповніть форми і відправте у морозилку до застигання. Вийміть із форми (потримайте 20-30 с під гарячою водою для легкого виймання) і насолоджуйтесь.
Раніше ми ділились фото найдорожчого у світі морозива.
Читайте також про те, яке морозиво найшкідливіше і чому.