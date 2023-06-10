Настоящая вкусняшка: шеф-повар поделился потрясающим рецептом глазированных сырков (видео)

Глазированный сырок - нежный десерт, который любят как дети, так и взрослые. Такие сладости довольно легко приготовить дома. По желанию можно даже поэкспериментировать с начинкой или глазурью.

Домашний глазированный сырок

"Я обожаю такое лакомство, потому что это легко, вкусно и дети будут в восторге и взрослые насладятся", - пишет кулинар.

Ингредиенты:

Базовая начинка для сырков

300 г творога

50 г сметана 25% или сливки 33%

30 г сливочное масло

60 г сахар

5 г ванильный сахар

Для базовой глазури

150 г черного шоколада

75 г сливочного масла 82.%

Масло можно заменить кокосовым или какао-маслом, или заменить 30 г масла на растительное масло, лучше брать из виноградных косточек. В таком случае глазурь будет мягче.

Также можно дополнительно использовать орешки и кокосовую стружку.

Как приготовить

Возьмите хороший зерновой творог. Важно, чтобы он не был сухим или с плотными комочками. Добавьте сметану, сливочное масло и весь сахар. Тогда погружным блендером все перебейте до кремовой шелковистой массы. Смесь не должна быть слишком редкой, поэтому следите за влажностью сыра.

Массу выложите в формочки или через кондитерский мешок выложите на маленький противень в виде "сырка", сразу вставьте с одной стороны половинку палочки или зубочистку и заморозьте.

Если масса редкая добавьте кокосовую стружку. Будет вкусно, и она поглотит избыточную влагу.

Отдельно приготовьте глазурь на водяной бане или аккуратно в микроволновке по 30 секунд разогрейте шоколад и масло. Все перемешайте до однородной консистенции и переместите в стакан. Так будет комфортнее погружать сырки. По желанию можно добавить орешки или попкорн.

Достав сырки из морозилки, быстро окуните их в теплый шоколад, выложите на застеленный пленкой или пергаментом противень и дайте "отойти".

"На глазурь вы можете брать и белый шоколад, в таком случае его лучше разбавлять какао-маслом и немного растительным маслом, чтобы слой шоколада был тоненьким. А сверху, пока не застыло, можно посыпать сухой малиной. Получается вкусняшка. Удачных вам экспериментов", - говорит Ярославский.