Ідеальний десерт на літо: як приготувати легкий полуничний торт із вишуканим смаком (відео)

Влітку особливо хочеться ніжних і легких десертів. Полуничний торт є саме таким. Він доволі простий у приготуванні, але дуже смачний і красивий.

Легкий торт з полуницею

"Полуничний торт - це ідеальний десерт у теплу пору, коли хочеться чогось свіжого, ніжного і чогось солоденького", - каже кулінар.

Інгредієнти:

Для бісквіта:

5 яєць

30 г цукру

26 г борошна

6 г крохмалю кукурудзяного чи картопляного

Для крему:

450 г крем-сиру

250 г вершків 33%

100 г цукрової пудри

700 г-1 кг полуниці + 2 ст.л цукру

Як приготувати

У суху високу миску розбийте яйця, додайте цукор і збийте міксером спочатку на низьких оборотах пару хвилин, потім на високих до білої пишної піни.

Якщо міксер у вас слабенький окремо можна збити білки з половиною цукру до стійких піків, окремо жовтки з іншою половиною цукру і об‘єднати.

Окремо просійте в мисочку борошно і крохмаль, змішайте і трьома частинами введіть у збиті яйця, ще раз просіюючи. Обережно щоразу перемішуйте силіконовою лопаткою, важливо, щоб не залишилось грудочок борошна.

Готове тісто перелийте в роз'ємну форму застелену пергаментом. Форму нічим не змазуйте. Випікайте у розігрітій до 170 градусів духовці на середньому рівні, режимі верх-низ без обдуву протягом 40-45 хв.

Перевірте бісквіт шпажкою на готовність, переверніть "догори дном" на решітку і залиште, щоб охолонув. Тоді гострим ножем виріжте з форми, проводячи ним по стінках форми. Обережно обгорніть у харчову плівку і покладіть в холодильник щонайменше на 8 год. Так волога в бісквіті рівномірно розподілиться, і він буде легко нарізатись.

Потім розріжте корж на 3 частини гострим ножем.

Для просочення 300 г полуниці наріжте на шматки, додайте цукор і 50 мл води, доведіть до кипіння, а тоді процідіть.

З‘єднайте холодний крем-сир, холодні вершки, пудру і збийте міксером 5 хв до пишності.

Частину полуниці наріжте, частину залиште для прикрашання

Бісквіт просочіть полуничним соком, розподіліть крем, нарізану полуницю, і так всі коржі, прикрасіть верхній корж кремом і полуницею.

На 1 годину поставте торт у холодильник, а потім можна ним смакувати.