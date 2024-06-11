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"Справжня Рапунцель". Жінка з довжелезним волоссям розкрила секрет своєї шевелюри

Жінка з супер довгим волоссям розкрила секрет краси (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Жасмін Ларсен - жінка, яка має волосся у майже півтора метра завдовжки. Вона живе у Британії, де її вже охрестили "справжньою Рапунцель". За останні роки красуня відростила довжелезне волосся, а допомогли їй в цьому засоби, які є у кожного.

В чому секрет гордості британки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на What’s The Jam.

В чому секрет волосся британської "Рапунцель"

Своїй зачісці  в основному Жасмін завдячує одним не надто секретним інгредієнтом. Це - розмарин.

Олія розмарину сприяє росту волосся, покращуючи кровообіг у шкірі голови. Але є ще один інгредієнт, це - кокосова олія, яка зменшує втрату білка під час миття голови.

Жасмін не стригла волосся з 2017 року (Скриншот)

І в той час, як рудоволоса красуня із задоволенням ділиться своєю секретною формулою з привабливими дівчатами в мережі, вона попереджає, що її зіркові пасма викликали кілька неймовірних запитів від фетишистів, включаючи чоловіків, які пропонували заплатити тисячі за шматочки її масивної "гриви".

"Мені запропонували 300 000 доларів за продаж свого волосся, і я сказала "ні",- розповіла Ларсен, яка не стригла волосся з 2017 року.

Як приготувати засіб для росту волосся

Спочатку вона змішує кокосову олію, 3-5 гілочок розмарину та листя свіжої м’яти в каструлі з киплячою водою.

Довівши суміш до кипіння, красуня залишає свій коктейль для волосся варитися 5-10 хвилин, перш ніж дати йому постояти протягом години.

Потім Ларсен проціджує охолоджену суміш від будь-яких залишків перед тим, як перелити густу рідину в пляшку. Краще, якщо це буде пляшка з розпилювачем. Суміш треба наносити на волосся 2 рази на день.

Ларсен втирає олію в шкіру голови, дбайливо покриваючи шкіру для отримання оптимальної користі.

 "Рапунцель" також наносить суміш на свою довжину щодня, називаючи це "ідеальною процедурою перед миттям".

Ви можете наносити суміш перед миттям голови (Скриншот)

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Також ми писали, як доглядати за волоссям, щоб не травмувати його.

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