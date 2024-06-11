"Настоящая Рапунцель". Женщина с супер длинными волосами раскрыла секрет своей шевелюры

В чем секрет волос британской "Рапунцель"

Своей прическе в основном Жасмин обязан одним не слишком секретным ингредиентом. Это - розмарин.

Масло розмарина способствует росту волос, улучшая кровообращение в коже головы. Но есть еще один ингредиент, это кокосовое масло, которое уменьшает потерю белка во время мытья головы.

Жасмин не стригла волосы с 2017 года (Скриншот)

И в то время как рыжеволосая красавица с удовольствием делится своей секретной формулой с привлекательными девушками в сети, она предупреждает, что ее звездные пряди вызвали несколько невероятных запросов от фетишистов, включая мужчин, предлагавших заплатить тысячи за кусочки ее массивной "гривы".

"Мне предложили 300 000 долларов за продажу своих волос, и я сказала "нет", - рассказала Ларсен, которая не стригла волосы с 2017 года.

Как приготовить средство для роста волос

Сначала она смешивает кокосовое масло, 3-5 веточек розмарина и листьев свежей мяты в кастрюле с кипящей водой.

Доведя смесь до кипения, красотка оставляет свой коктейль для волос вариться 5-10 минут, прежде чем дать им постоять в течение часа.

Затем Ларсен процеживает охлажденную смесь от любых остатков, прежде чем перелить густую жидкость в бутылку. Лучше, если это будет бутылка с распылителем. Смесь нужно наносить на волосы 2 раза в день.

Ларсен втирает масло в кожу головы, бережно покрывая кожу для получения хорошей пользы.

"Рапунцель" также наносит смесь на свою длину каждый день, называя это "идеальной процедурой перед мытьем".

Вы можете наносить смесь перед мытьем головы (Скриншот)