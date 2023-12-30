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Справжня принцеса: скільки Кейт Міддлтон витратила на гардероб у 2023 році

Субота 30 грудня 2023 17:53
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Справжня принцеса: скільки Кейт Міддлтон витратила на гардероб у 2023 році Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Британська ікона стилю і за сумісництвом принцеса Уельська Кейт Міддлтон не економить на модному гардеробі. Експерти проаналізували витрати монархині на одяг за цей рік, і сума виявилася "королівською".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Скільки Кейт Міддлтон витратила на гардероб у 2023 році

Дружина принца Вільяма придбала вбрання, взуття, аксесуари і прикраси на 159 тисяч фунтів стерлінгів (більше ніж сім мільйонів гривень).

Справжня принцеса: скільки Кейт Міддлтон витратила на гардероб у 2023 році

Справжня принцеса: скільки Кейт Міддлтон витратила на гардероб у 2023 році

Кейт Міддлтон з принцем Вільямом (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Найдорожчим вбранням принцеси стала сукня від Alexander McQueen, спеціально створена для неї на церемонію коронації Карла III.

Воно обійшлося королівському бюджету в 3000 фунтів стерлінгів (144 992,70 грн), що робить його дорожчим за діамантову тіару, розроблену Джессом Коллеттом, яку оцінили в 32 тисячі фунтів стерлінгів (1 550 204,02 грн).

Незважаючи на це, Кейт Міддлтон часто обирала образи, які вона вже носила раніше, а також одяг з мас-маркетів..

Справжня принцеса: скільки Кейт Міддлтон витратила на гардероб у 2023 році

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

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Кейт Міддлтон Королівська сім'я