Як виглядають актори серіалу "Корона", які виконали ролі членів королівської родини (фото)
Актори, що зіграли членів королівської родини в культовому автобіографічному серіалі "Корона" стали відомими після втілення своїх персонажів в цій історії і багатьом стало цікаво, наскільки сильно вони схожі на своїх героїв.
РБК-Україна (проект Styler) зробило власну підбірку фотопорівнння акторів та їхніх персонажів у реальному житті.
Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Кіноріум.
Творці історичного серіалу "Корона" зіткнулися з непростим завданням: актори мали бути схожими на прототипів, яких публіка чудово знає за новинами. А ще кожні 2 сезони йшла зміна основного складу: центральних персонажів грають 2-3 актори, а сезонів 6.
Принцеса Діана
Роль принцеси Діани виконали дві актриси. Емма Корін зіграла молоду й тендітну Діану, а ось Елізабет Дебікі виконала роль вже зрілої та впевненої в собі Діани.
І варто сказати, що обидві актриси неймовірно схожа на реальну принцесу, а її стиль вони відтворюють на всі 100%.
Емма Корін у ролі принцеси Діани (фото: Кіноріум)
Елізабет Дебікіні у ролі принцеси Діани (фото: Кіноріум)
Принцеса Діана (фото: Getty images)
Королева Єлизавета II
Роль королеви пощастило втілити трьом актрисам різного віку. Клер Фой зіграла юну Єлизавету і нагадала глядачам, якою вона була.
Відома голлівудська акторка Олівія Колман відтворила вже більш старшу королеву і попри зовнішню не ідеальну схожість, вона чудово втілилися в свого персонажа.
Імелда Стонтон зіграла Єлизавету у похилому віці, вона дійсно дуже нагадує королеву вже такою, якою її знає весь світ.
Клер Фой у ролі Королеви Єлизавети II (фото: Кіноріум)
Олівія Колман у ролі Королеви Єлизавети II (фото: Кіноріум)
Імелда Стонтон у ролі Королеви Єлизавети II (фото: Кіноріум)
Королева Єлизавета II (фото: Getty images)
Принц (король) Чарльз III
Роль нинішнього короля Чаррльза III зіграли двоє чудових акторів, які нагадали глядачам справжнього принца.
Джош О'Коннор виконав роль молодого принца і варто сказати, що зовнішньо він дійсно дуже схожий на Чарльза.
Домінік Вест зіграв вже дорослого і самостійного Чарльза і втілив цю роль настільки правдиво, що у глядачів не виникає жодних питань.
Джош О'Коннор у ролі принца Чарльза III (фото: Кіноріум)
Домінік Вест у ролі принца Чарльза III (фото: Кіноріум)
Король Чарльз III (фото: Getty images)
Кейт Міддлтон і принц Вільям
А ось ролі закоханої пари родини Уельських виконали молоді, але дуже перспективні актори Ед Маквей та Мег Беламі.
Кейт Міддлтон і принц Вільям у серіалі "Корона" (фото: Кіноріум)
Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: Getty images)
Раніше ми розповідали про те, що королева Камілла влаштувала спеціальне чаювання для сліпої дівчинки.
Також читайте наш матеріал про те, які прізвиська мали Кейт Міддлтон, Єлизавета II, принц Вільям та інші члени королівської родини.