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Як виглядають актори серіалу "Корона", які виконали ролі членів королівської родини (фото)

Середа 27 грудня 2023 21:31
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Як виглядають актори серіалу "Корона", які виконали ролі членів королівської родини (фото) Фотопорівняння акторів серіалу "Корона" з реальними членами родини (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Актори, що зіграли членів королівської родини в культовому автобіографічному серіалі "Корона" стали відомими після втілення своїх персонажів в цій історії і багатьом стало цікаво, наскільки сильно вони схожі на своїх героїв.

РБК-Україна (проект Styler) зробило власну підбірку фотопорівнння акторів та їхніх персонажів у реальному житті.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Кіноріум.

Творці історичного серіалу "Корона" зіткнулися з непростим завданням: актори мали бути схожими на прототипів, яких публіка чудово знає за новинами. А ще кожні 2 сезони йшла зміна основного складу: центральних персонажів грають 2-3 актори, а сезонів 6.

Принцеса Діана

Роль принцеси Діани виконали дві актриси. Емма Корін зіграла молоду й тендітну Діану, а ось Елізабет Дебікі виконала роль вже зрілої та впевненої в собі Діани.

І варто сказати, що обидві актриси неймовірно схожа на реальну принцесу, а її стиль вони відтворюють на всі 100%.

Як виглядають актори серіалу &quot;Корона&quot;, які виконали ролі членів королівської родини (фото)

Емма Корін у ролі принцеси Діани (фото: Кіноріум)

Як виглядають актори серіалу &quot;Корона&quot;, які виконали ролі членів королівської родини (фото)

Елізабет Дебікіні у ролі принцеси Діани (фото: Кіноріум)

Як виглядають актори серіалу &quot;Корона&quot;, які виконали ролі членів королівської родини (фото)Як виглядають актори серіалу &quot;Корона&quot;, які виконали ролі членів королівської родини (фото)

Принцеса Діана (фото: Getty images)

Королева Єлизавета II

Роль королеви пощастило втілити трьом актрисам різного віку. Клер Фой зіграла юну Єлизавету і нагадала глядачам, якою вона була.

Відома голлівудська акторка Олівія Колман відтворила вже більш старшу королеву і попри зовнішню не ідеальну схожість, вона чудово втілилися в свого персонажа.

Імелда Стонтон зіграла Єлизавету у похилому віці, вона дійсно дуже нагадує королеву вже такою, якою її знає весь світ.

Як виглядають актори серіалу &quot;Корона&quot;, які виконали ролі членів королівської родини (фото)

Клер Фой у ролі Королеви Єлизавети II (фото: Кіноріум)

Як виглядають актори серіалу &quot;Корона&quot;, які виконали ролі членів королівської родини (фото)

Олівія Колман у ролі Королеви Єлизавети II (фото: Кіноріум)

Як виглядають актори серіалу &quot;Корона&quot;, які виконали ролі членів королівської родини (фото)

Імелда Стонтон у ролі Королеви Єлизавети II (фото: Кіноріум)

Як виглядають актори серіалу &quot;Корона&quot;, які виконали ролі членів королівської родини (фото)Як виглядають актори серіалу &quot;Корона&quot;, які виконали ролі членів королівської родини (фото)Як виглядають актори серіалу &quot;Корона&quot;, які виконали ролі членів королівської родини (фото)

Королева Єлизавета II (фото: Getty images)

Принц (король) Чарльз III

Роль нинішнього короля Чаррльза III зіграли двоє чудових акторів, які нагадали глядачам справжнього принца.

Джош О'Коннор виконав роль молодого принца і варто сказати, що зовнішньо він дійсно дуже схожий на Чарльза.

Домінік Вест зіграв вже дорослого і самостійного Чарльза і втілив цю роль настільки правдиво, що у глядачів не виникає жодних питань.

Як виглядають актори серіалу &quot;Корона&quot;, які виконали ролі членів королівської родини (фото)

Джош О'Коннор у ролі принца Чарльза III (фото: Кіноріум)

Як виглядають актори серіалу &quot;Корона&quot;, які виконали ролі членів королівської родини (фото)

Домінік Вест у ролі принца Чарльза III (фото: Кіноріум)

Як виглядають актори серіалу &quot;Корона&quot;, які виконали ролі членів королівської родини (фото)Як виглядають актори серіалу &quot;Корона&quot;, які виконали ролі членів королівської родини (фото)

Король Чарльз III (фото: Getty images)

Кейт Міддлтон і принц Вільям

А ось ролі закоханої пари родини Уельських виконали молоді, але дуже перспективні актори Ед Маквей та Мег Беламі.

Як виглядають актори серіалу &quot;Корона&quot;, які виконали ролі членів королівської родини (фото)

Кейт Міддлтон і принц Вільям у серіалі "Корона" (фото: Кіноріум)

Як виглядають актори серіалу &quot;Корона&quot;, які виконали ролі членів королівської родини (фото)Як виглядають актори серіалу &quot;Корона&quot;, які виконали ролі членів королівської родини (фото)

Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: Getty images)

Раніше ми розповідали про те, що королева Камілла влаштувала спеціальне чаювання для сліпої дівчинки.

Також читайте наш матеріал про те, які прізвиська мали Кейт Міддлтон, Єлизавета II, принц Вільям та інші члени королівської родини.

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