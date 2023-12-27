Як виглядають актори серіалу "Корона", які виконали ролі членів королівської родини (фото)

Актори, що зіграли членів королівської родини в культовому автобіографічному серіалі "Корона" стали відомими після втілення своїх персонажів в цій історії і багатьом стало цікаво, наскільки сильно вони схожі на своїх героїв.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Кіноріум.

РБК-Україна (проект Styler) зробило власну підбірку фотопорівнння акторів та їхніх персонажів у реальному житті.

Творці історичного серіалу "Корона" зіткнулися з непростим завданням: актори мали бути схожими на прототипів, яких публіка чудово знає за новинами. А ще кожні 2 сезони йшла зміна основного складу: центральних персонажів грають 2-3 актори, а сезонів 6.

Принцеса Діана

Роль принцеси Діани виконали дві актриси. Емма Корін зіграла молоду й тендітну Діану, а ось Елізабет Дебікі виконала роль вже зрілої та впевненої в собі Діани.

І варто сказати, що обидві актриси неймовірно схожа на реальну принцесу, а її стиль вони відтворюють на всі 100%.

Емма Корін у ролі принцеси Діани (фото: Кіноріум)

Елізабет Дебікіні у ролі принцеси Діани (фото: Кіноріум)

Принцеса Діана (фото: Getty images)

Королева Єлизавета II

Роль королеви пощастило втілити трьом актрисам різного віку. Клер Фой зіграла юну Єлизавету і нагадала глядачам, якою вона була.

Відома голлівудська акторка Олівія Колман відтворила вже більш старшу королеву і попри зовнішню не ідеальну схожість, вона чудово втілилися в свого персонажа.

Імелда Стонтон зіграла Єлизавету у похилому віці, вона дійсно дуже нагадує королеву вже такою, якою її знає весь світ.

Клер Фой у ролі Королеви Єлизавети II (фото: Кіноріум)

Олівія Колман у ролі Королеви Єлизавети II (фото: Кіноріум)

Імелда Стонтон у ролі Королеви Єлизавети II (фото: Кіноріум)

Королева Єлизавета II (фото: Getty images)

Принц (король) Чарльз III

Роль нинішнього короля Чаррльза III зіграли двоє чудових акторів, які нагадали глядачам справжнього принца.

Джош О'Коннор виконав роль молодого принца і варто сказати, що зовнішньо він дійсно дуже схожий на Чарльза.

Домінік Вест зіграв вже дорослого і самостійного Чарльза і втілив цю роль настільки правдиво, що у глядачів не виникає жодних питань.

Джош О'Коннор у ролі принца Чарльза III (фото: Кіноріум)

Домінік Вест у ролі принца Чарльза III (фото: Кіноріум)

Король Чарльз III (фото: Getty images)

Кейт Міддлтон і принц Вільям

А ось ролі закоханої пари родини Уельських виконали молоді, але дуже перспективні актори Ед Маквей та Мег Беламі.

Кейт Міддлтон і принц Вільям у серіалі "Корона" (фото: Кіноріум)

Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: Getty images)