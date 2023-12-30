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Настоящая принцесса: сколько Кейт Миддлтон потратила на гардероб в 2023 году

Суббота 30 декабря 2023 17:53
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Настоящая принцесса: сколько Кейт Миддлтон потратила на гардероб в 2023 году Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Британская икона стиля и по совместительству принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не экономит на модном гардеробе. Эксперты проанализировали расходы монархини на одежду за этот год, и сумма оказалась "королевской".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Сколько Кейт Миддлтон потратила на гардероб в 2023 году

Жена принца Уильяма приобрела наряды, обувь, аксессуары и украшения на 159 тысяч фунтов стерлингов (более семи миллионов гривен).

Настоящая принцесса: сколько Кейт Миддлтон потратила на гардероб в 2023 году

Настоящая принцесса: сколько Кейт Миддлтон потратила на гардероб в 2023 году

Кейт Миддлтон с принцем Уильямом (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Самым дорогим нарядом принцессы стало платье от Alexander McQueen, специально созданное для нее на церемонию коронации Карла III.

Оно обошлось королевскому бюджету в 3000 фунтов стерлингов (144 992,70 грн), что делает его дороже бриллиантовой тиары, разработанной Джессом Коллеттом, которую оценили в 32 тысячи фунтов стерлингов (1 550 204,02 грн).

Несмотря на это, Кейт Миддлтон часто выбирала образы, которые она уже носила раньше, а также одежду из масс-маркетов.

Настоящая принцесса: сколько Кейт Миддлтон потратила на гардероб в 2023 году

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

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Кейт Миддлтон Королевская семья