Справжній апокаліпсис для ПК. Оновлення Windows 11 вивело з ладу мільйони комп'ютерів по всьому світу

Минулого тижня Microsoft випустила необов'язкове оновлення Windows 11, яке додало деякі нові функції в меню "Пуск", панель завдань та екран блокування. На жаль, це оновлення сіє хаос для деяких користувачів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на популярне видання PCWorld , яке фокусується на наданні новин, оглядів та посібників з комп'ютерів та технологій.

Що не так із оновленням?

Після встановлення оновлення Windows KB5043145 ви не зможете перезавантажити свій комп'ютер, оскільки вас вразить сумнозвісний синій екран смерті або менш поширений зелений екран смерті. У деяких випадках також можна активувати захист BitLocker.

Microsoft підтвердила це як відому проблему, заявивши, що всі користувачі Windows 11 версій 23H2 та 22H2 можуть бути зачеплені. На сьогодні Microsoft видалила оновлення.

Зачеплені комп'ютери застрягають у постійному циклі завантаження, і Windows автоматично запускає екран відновлення, намагаючись виправити або скинути оновлення.

"Після встановлення KB5043145 і перезавантаження мій ноутбук завис на екрані з логотипом виробника з обертовим колом. Мені довелося натиснути "Живлення", і Windows 11 почала відновлення. Це вдалося, але оновлення не встановлено. Мій Windows 11 оновлений з усіма останніми оновленнями (23H2, 22631.4169) і драйверами", - пише один зневірений користувач.

Співробітники служби підтримки Microsoft повідомляють, що їм відомо про ці звіти. Вразливі машини автоматично завантажуються на екран "Автоматичне відновлення" після того, як користувачі кілька разів стикаються з BSOD/GSOD. Після цього вам також може знадобитися пароль відновлення BitLocker.

Крім синьо-зелених екранів смерті, користувачі також скаржаться на те, що вони більше не можуть використовувати свої миші та/або клавіатури після встановлення патча KB5043145 (бо відповідні USB-підключення більше не працюють).

В інших користувачів зникає з'єднання WLAN. Підсистема Windows для Linux також, мабуть, перестає працювати на деяких комп'ютерах після встановлення KB5043145.

Що ви можете зробити з оновленням

Перш за все, не потрібно завантажувати оновлення KB5043145, якщо ви ще цього не зробили. Воно не обов'язкове, тому просто утримайтеся від його встановлення, доки воно не буде виправлене, протестоване та випущене для широкої публіки.

Якщо ви все-таки його встановили і зіткнулися з проблемами, ви можете видалити оновлення у Windows Recovery у меню "Усунення несправностей" та "Додаткові параметри". Після видалення Windows має коректно перезавантажитися.

Якщо ви вже встановили оновлення KB5043145, але не маєте проблем, ви можете розглянути можливість його видалення в будь-якому випадку. Перейдіть до Налаштувань, потім "Центр оновлень Windows", далі "Історія оновлень" та "Видалити оновлення". Знайдіть виправлення KB5043145 та натисніть "Видалити".

Синій екран після встановлення оновлення (фото: Windows Latest)