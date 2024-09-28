8 способів відкрити пляшку пива без відкривачки

Використання ключів та запальнички

Один із найпростіших способів відкрити пиво - скористатися ключами або запальничкою. Ці два предмети зазвичай є під рукою і можуть легко замінити відкривачку.

Ключ або запальничку підсовуємо під кришку та використовуємо як важіль для її зняття. Але будьте обережні: край пластикової запальнички може пошкодитися.

Дверний косяк або край столу

Якщо під рукою немає нічого іншого, можна спробувати дверний косяк або край столу. Під кутом приблизно 30 градусів притисніть край кришки до твердої поверхні та вдарте по кришці.

Можливо, знадобиться кілька спроб. Однак будьте готові до того, що пиво може сильно спінитися, і краєчок пляшки може відколотися.

Ножиці

Якщо є лише ножиці, вони також можуть допомогти. Розкрийте ножиці і помістіть одне лезо під кришку. Злегка стиснувши їх, використовуйте як важіль, щоб зняти кришку.

Використання іншої пляшки

Ще один цікавий спосіб - відкрити одну пляшку пива за допомогою іншої. Упріть кришку пляшки, яку хочете відкрити, в ребро іншої і ривком зніміть кришку. Але будьте обережні: є ризик, що замість потрібної пляшки відкриється та, що перевернута.

Якщо пляшок - дві, то одна допоможе іншій (фото: Freepik.com)

Використання кільця

Цей метод вимагає деякої вправності, але також може бути корисним. Візьміть кільце, підсуньте його під кришку та використовуйте як важіль. Варто пам’ятати, що цей спосіб може пошкодити ваше кільце, особливо якщо воно тонке або дорогоцінне.

Папір

Якщо під рукою нічого немає, навіть папір може стати в пригоді. Скрутіть листок паперу стільки разів, скільки можливо, щоб він став досить міцним. Потім використовуйте його як важіль для відкривання пляшки.

CD-диск

Якщо у вас є старий CD-диск, його також можна використати. Підсуньте отвір диска під кришку або спробуйте зняти її, вдаривши краєм диска. Цей спосіб може бути трохи складнішим, але вдалий удар допоможе відкрити пляшку.

Інші варіанти

Існує ще безліч варіантів: USB-флешка, металеві накладки на дверях, пряжка автомобільного ременя, канцелярська скоборозгиналка або навіть викрутка. Всі ці предмети можна використовувати за тим же принципом - створення важеля для зняття кришки.

Важливо! Під час відкривання пляшки підручними методами можна зазнати травм або пошкоджень. Тому будьте дуже обережні. І краще відкривати пиво саме відкривачкою, а якщо її немає - то можна попросити цей прилад, наприклад, у найближчому кафе або ресторані.