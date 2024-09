Не викидайте старі CD-диски! Ось 8 класних речей, які з них можна зробити

Раніше ми вже писали, у яких 10 несподіваних випадках у побуті вам допоможе наждачний папір.

Читайте також, які є 8 оригінальних шляхів корисно застосувати жіночі тампони та прокладки.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Moms and Crafters, Earth 911, Make Use Of.